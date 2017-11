La defensa de la Manada: "Poden ser uns imbècils però no han comès els delictes dels quals se'ls acusa"

L'advocat dels tres acusats per la suposada violació grupal dels Sanfermines, Agustín Martínez Becerra, ha afirmat en la presentació del seu informe de conclusions que els fets "van ser consentits, no va haver-hi agressió sexual, sinó una relació consentida i plaent", i ha defensat que els acusats "no han de passar ni un dia més privats de llibertat".

Durant una exposició de gairebé dues hores en la vista oral del judici, l'advocat ha afirmat que "probablement" els seus clients "no són un model de res, poden ser veritables imbècils, amb comportaments en els seus missatges infantiloides, però són bons fills, alguns tenen feina i d'altres ho proven, estan units a les seves famílies i als seus amics, i la seva imatge ha estat destrossada sense que hagin comès els delictes dels quals se'ls acusa".

Agustín Martínez Becerra ha afirmat que els seus clients "no van agredir sexualment, no van vulnerar la intimitat i no van robar el telèfon mòbil" de la jove denunciant.

Segons ha defensat, "el 7 de juliol del 2016 no va haver-hi cap agressió sexual al carrer de Paulino Caballero". "Algú pensa que marxarien tan tranquils del portal, sense sortir tampoc de la zona dels fets, si haguessin comès una agressió sexual? No havien agredit sexualment ningú i no tenien res a amagar", ha sostingut.

A més, ha afirmat que dels vídeos que van gravar els acusats "no se'n pot extreure l'existència d'una agressió sexual, és una pel·lícula porno i en cap cas és una pel·lícula de ciència-ficció". De la mateixa manera, ha afirmat que en el judici "no s'ha acreditat" que la jove denunciant pateixi estrès posttraumàtic.

Per això, ha sol·licitat l'absolució dels seus clients, davant la petició de més de 22 anys de presó que van defensar aquest dilluns la fiscalia, l'acusació particular i les acusacions populars.