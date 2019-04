La via finlandesa: vincular les ajudes a la vacunació

L’anterior govern de Finlàndia -actualment en funcions- es va arribar a plantejar l’opció de vincular algunes prestacions socials a la vacunació dels fills, com a resposta a la davallada de la cobertura de vacunació en algunes zones del país. El debat va sorgir després que la cadena de televisió pública destapés que 300 persones de Luoto, un poble de 5.000 habitants a l’oest del país, havien estat exposades al xarampió després que l’hagués contret una nena que no estava vacunada, com tampoc ho estaven moltes de les persones amb qui havia tingut contacte. Segons l’Institut Nacional de Salut i Benestar, només un 75% dels habitants del municipi estaven vacunats amb la triple vírica (xarampió, galteres i rubèola) a finals de l’any passat, mentre que l’Organització Mundial de la Salut recomana una cobertura del 95% per aconseguir una immunitat efectiva.

Després d’aquest cas, la cobertura a la zona va millorar, especialment entre els nens. L’aleshores ministra d’Educació va proposar retirar les ajudes econòmiques que reben les famílies per tenir fills en cas que no estiguin vacunats, una mesura que ja s’aplica, per exemple, a Austràlia. Així, el seu ministeri va posar sobre la taula una opció que suposaria de facto convertir la vacunació en una qüestió obligatòria, mentre que ara depèn de la voluntat dels pares.

La iniciativa, però, va crear un debat intern al govern. La ministra d’Afers Socials i Salut es va mostrar contrària a la idea que la vacunació es converteixi en una obligació, fent servir l’argument que “utilitzar la pastanaga acostuma a ser millor que utilitzar el bastó”. Amb aquesta visió, el seu suggeriment passava per fer el contrari: augmentar l’ajuda econòmica mensual als pares que tinguin els fills correctament vacunats. “El concepte d’obligació és bastant estrany en el sistema de salut pública finlandès”, va justificar, considerant que podria provocar que la resistència ideològica a les vacunes augmentés. El cas de Luoto va fer saltar les alarmes i va obrir el debat polític i social, tot i que el govern finlandès manté que més del 90% dels pares vacunen els fills.