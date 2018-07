L'Ajuntament de Barcelona destinarà 300.000 euros provinents de l'impost d'estades en establiments turístics (IEET) a obrir un nou pas per a vianants que travessi el recinte de Sant Pau per millorar la comunicació entre els barris del Guinardó i el Baix Guinardó i dinamitzar econòmicament la zona. La resta del cost de l'obra, uns 700.000 euros, els assumirà la Fundació Privada de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. La construcció del vial es farà en tres fases i la previsió passa perquè estigui enllestit el 2020.

L'actuació a càrrec de l'Ajuntament de Barcelona consistirà a millorar el paviment de la zona de vianants pròxima al carrer Sant Quintí, incrementar la vegetació i l'arbrat als laterals i instal·lar nou enllumenat i nova senyalització. També s'instal·larà un sistema per al control i tancament d'accés, perquè aquest espai es tancarà en horari nocturn per garantir la seguretat i per fer-ho compatible amb els usos del recinte.

540x306 Un vial peatonal travessarà tot el recinte de Sant Pau Un vial peatonal travessarà tot el recinte de Sant Pau

La Fundació Privada de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau té previst adequar en el futur l'actual espai davant de l'edifici Universitari (UAB - EUI) del Campus de Sant Pau per convertir-lo en un espai totalment de vianants, amb àmplies zones verdes i de descans i preparat per encabir un espai obert de restauració pública, cosa que millorarà de manera important l'entorn natural dels dos barris.