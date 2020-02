Sense viatge de final de curs a Itàlia pel coronavirus

Els estudiants de 2n de batxillerat de l'Institut Santiago Sobrequés de Girona podran dormir tota la nit: l'alarma pel coronavirus ha obligat a suspendre l'esperadíssim viatge que havien de començar, aquesta matinada, a les 3, cap a Roma. Fins a 25 alumnes de cultura clàssica s'han vist afectats. "Els sap greu i estan tristos, però ho entenen", explica Joan Cumeras, el director del centre, que porta tot el dia al telèfon intentant gestionar un canvi de dates pel salvar un viatge que ja fa cursos que organitzen a l'institut per als alumnes de 2n. Cumeras agraeix la comprensió de les famílies. "La decisió la van prendre elles. Nosaltres estem contents perquè els pares van sortir de la reunió donant les gràcies, tot i que els pugui suposar una pèrdua de diners", afirma.

No hi ha cap prohibició explícita de viatjar a Roma, perquè no és una de les zones més afectades pel coronavirus a Itàlia, però al Sobrequés van decidir suspendre el viatge d'estudis perquè el govern italià sí que ha prohibit les visites didàctiques i sortides escolars d'estudiants italians pel país i a l'estranger. "Si un estudiant de Nàpols no pot anar a Roma era un contrasentit que nosaltres hi anéssim", argumenta Cumeras. Segons diu, més que la por a un contagi, les famílies temien que un possible cas confinés els alumnes a Itàlia. Un contratemps que seria fatal per als estudiants, que s'estan preparant a contrarellotge per a la selectivitat.

Aquest dimecres el departament d'Educació ha enviat una circular "davant les peticions de diversos centres educatius" del país en què recomanen no viatjar als països de la Xina, Corea del Sud, l'Iran, el Japó, Singapur i les regions italianes del Piemont, el Vèneto, la Llombardia i l'Emília-Romanya mentre les autoritats d'aquests països no aixequin les mesures de control que hi ha. De fet, amb la recomanació dels serveis territorials d'Educació d'"ajornar per més endavant" les sortides a Itàlia per "evitar mals majors", al Sobrequés van decidir suspendre el viatge, igual que han fet a l'Institut Ramon Turró de Malgrat de Mar.

Nou alumnes havien de marxar aquest dimarts cap a Itàlia, per fer un intercanvi en una escola de Bagno e Ripoli, població agermanada amb Malgrat. "No podrien fer cap sortida, perquè a l'escola on anaven ho tenien prohibit", explica el director del centre, Jaume Carles. Ara planifiquen fer el viatge cap a finals de maig, si la situació està més controlada. "Les famílies ho han agraït", admet.

També hi ha canvi de plans per als 63 alumnes de 4t d'ESO del mateix institut, que el 29 de març havien de marxar en autobús cap a Florència. La destinació s'ha cancel·lat per "mesures de precaució", però no el viatge. "Els pares agraeixen un canvi de destinació. I els alumnes, encara que no sigui a Itàlia, volen marxar i fer un viatge de fi d'estudis", diu Carles. Amb l'agència de viatges estan buscant alternatives dins les fronteres espanyoles i en les mateixes dates: "Volem mantenir la sortida per no perdre els diners. Potser serà al País Basc".

No hi ha controls per als grups d'alumnes que han tornat

En altres instituts proven de calmar els nervis de famílies i alumnes. "Les famílies estan amoïnades, però de moment hi ha normalitat absoluta", diuen a la direcció de l'institut Alexandre Satorras de Mataró. Un grup d'alumnes de 4t d'ESO va tornar divendres de Venècia i, després de veure que el coronavirus s'ha fet fort a la zona del nord d'Itàlia (Llombardia, Vèneto, l’Emília-Romanya i Piemont), va començar la inquietud entre les famílies. No han passat cap prova ni cap control sanitari, per bé que és cert que tots es troben bé de salut.

Ha passat el mateix a Sant Cugat, a l'Institut Arnau Cadell. Del 17 al 21 de febrer –quan el país transalpí encara no era un focus de coronavirus– van ser a Itàlia 25 alumnes i 2 professors. Al tornar, un parell d'alumnes s'han trobat malament, però han actuat "amb sentit comú", anant a l'hospital i descartant qualsevol contagi. "Cal evitar la psicosi i seguir les recomanacions de l'administració. Hem avisat el Servei de Vigilància Epidemiològica del Vallès i estan al cas del nostre viatge", expliquen fonts de l'equip directiu. El coronavirus –o, més aviat, la por i la inquietud que genera– afecta també els centres educatius. El departament recorda a escoles i instituts que han de contactar amb el 061 davant de qualsevol dubte.