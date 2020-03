Sense viatges de l’Imserso durant un mes

Entre el plec de mesures per aturar el contagi del coronavirus, el consell de ministres va aprovar ahir la suspensió dels viatges de turisme social de l’Imserso almenys durant un mes. El sector de l’hostaleria i les agències de viatges lamenten la mesura adoptada, perquè ningú els ha informat de com han d’operar les cancel·lacions dels viatges programats per a les pròximes setmanes.

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va exposar que l’objectiu de la suspensió dels viatges de l’Imserso és controlar una part de la població de risc com és la gent gran per evitar “el desplaçament de població fràgil”. De fet, a Menorca un home de 71 anys que estava de viatge amb l’Imserso va donar positiu en Covid-19. Segons IB-Salut, el pacient “progressa dins la gravetat” i continua ingressat a la unitat de cures intensives de l’Hospital Mateu Orfila.

La suspensió decretada pel consell de ministres afectarà els viatges programats almenys per al pròxim mes, a l’espera de l’evolució de l’epidèmia. La cancel·lació va caure ahir com una galleda d’aigua freda sobre el sector turístic, que s’ha ressentit molt en les últimes setmanes de les alertes sanitàries, que han provocat la suspensió de vols, actes i reserves. El president de l’Associació Catalana d’Agències de Viatge Especialitzades, Martí Serradell, va criticar que no els han comunicat com hauran de tramitar les cancel·lacions de l’Imserso. “Ningú ens ha informat, ho hem sabut per la premsa. La gent vindrà a preguntar-nos i no sabem quin procediment o quina operativa s’ha de seguir per anul·lar aquests viatges”, va lamentar. En el cas de l’Imserso, els usuaris paguen una part del cost del viatge a l’agència on contracten l’escapada i la resta l’abonen a un banc homologat. “Qui informarà tots els afectats? ¿El ministeri els trucarà i els enviarà tota la informació per tramitar l’anul·lació?”, va preguntar-se Serradell, que tem una allau de clients en els pròxims dies preguntant per les cancel·lacions i les devolucions dels diners. Una queixa que també va compartir la Confederació Espanyola d’Hotels i Allotjaments Turístics (CEHAT), que va reclamar al govern espanyol que “detalli l’operativa” per saber com han d’actuar amb els clients i quina és la política de cancel·lacions que han d’aplicar les empreses.

Setmana Santa sota mínims

A més de la suspensió dels viatges de l’Imserso, l’epidèmia del coronavirus també ha provocat una “allau d’anul·lacions de reserves” per Setmana Santa, segons va alertar ahir el Gremi de Restauració de Barcelona, que també va demanar a les administracions que prenguin mesures “excepcionals” per pal·liar els efectes econòmics que comportarà l’expansió del virus. Per exemple, van reclamar al Govern que aturi la tramitació dels pressupostos o que s’aprovin modificacions per no aplicar l’increment i la creació de nous tributs. En aquest sentit, la CEHAT també va “exigir” al govern espanyol un paquet de mesures urgents, com per exemple que s’ajornin els pagaments de la Seguretat Social sense recàrrecs ni interessos, i que s’ajornin altres impostos com l’IBI o l’IAE. També van proposar que s’anul·lin les taxes turístiques durant un any, que “s’agilitzin els tràmits dels expedients de regulació temporal d’ocupació” i que l’Estat assumeixi el cost de tramitar les baixes laborals per la Covid-19.