¿Els viatges del pont van disparar els contagis a la Cerdanya i el Ripollès?

Les interaccions socials, el nivell socioeconòmic, la densitat poblacional o la mobilitat són alguns dels factors que influencien en l’avanç del virus. En el cas de la mobilitat, a Catalunya més d’una vegada s’ha utilitzat com a fre de mà per intentar aturar els contagis: al juliol es va tancar el Segrià, a l’octubre es va decretar confinament municipal els caps de setmana i dimarts passat el Govern va confinar la Cerdanya i el Ripollès. Algunes veus han apuntat a les sortides del pont de la Puríssima com la principal causa de l’increment de la incidència del virus en aquestes dues comarques. Però què diuen les dades?

Per veure de manera gràfica on es van produir el gros dels viatges a Catalunya, el Barcelona Supercomputing Center (BSC) ha desenvolupat un mapa virtual i públic que permet comparar la mobilitat, la incidència del virus i el risc associat a cada viatge en funció del lloc d’origen i la destinació. L’eina es nodreix de les dades del ministeri de Transports, que inclouen tant els viatges laborals com els de cap de setmana i que es basen en el seguiment anònim de milions de mòbils, i l’extrapolació dels resultats. Són, doncs, dades aproximades.

540x554

Tot i això, si s’analitzen els moviments “atípics” o fora dels habituals que es van produir la setmana del Pont, es detecta clarament un increment dels cotxes que van sortir de Barcelona en direcció Puigcerdà: uns 1.500 viatges el dijous 3 i 200 més el divendres 4. Així mateix, es va registrar la tornada d’aquests vehicles: el dilluns 7 van tornar-ne 1.000, i dimarts 8, 1.100 més. “I són tots de la mateixa zona que van sortir”, constata l’investigador del BSC Miguel Ponce de León mirant el mapa. A més, afegeix que la majoria de persones que es van moure aquell pont a Catalunya van anar principalment a la Cerdanya, però també a les comarques del voltant.

Des de l’estiu, la Cerdanya s’ha mantingut entre les comarques amb més afectació del virus. Entre l’octubre i el novembre, la incidència acumulada per cada 100.000 habitants ha anat oscil·lant entre 500 i 900 casos, i és a partir del pont de la Puríssima que es comença a disparar: de 673 a 1.210 si es comparen les setmanes del 3 al 9 de desembre amb la del 10 al 16 de desembre. També és significatiu el salt que fan el nombre de casos setmanals que, durant les mateixes dates, es més que tripliquen: de 60 a 212.

Els experts calculen que, des del moment de la infecció, es tarda uns 10-12 dies fins que es comencen a detectar els nous positius a les xifres oficials. I en el cas del Ripollès creixen sobtadament els nous contagis setmanals 15 dies abans del pont: de 33 a 125, si es comparen les setmanes del 19 al 25 de novembre i del 3 al 9 de desembre. I les dues setmanes següents encara noten l’embranzida: 187 i 178, entre el 10 i 16, i el 17 i 23 de desembre.

Lloc d’origen dels contagiats

Però per analitzar la relació entre la mobilitat i els contagis també s’han de tenir en compte la incidència que hi hagut al lloc d’origen dels viatgers, ja que independentment de l’indret on una persona es contagiï, es sumarà a les dades de la població on visqui.

Si s’agafen les dades del Barcelonès -que és d’on van sortir la majoria de cotxes que van anar a la Cerdanya- les xifres es tornen a enfilar als més de 3.000 casos la setmana del 10 al 16 de desembre, després de 21 dies amb uns dos mil casos setmanals. I encara ara es manté a l’alça: 4.257 la setmana del 17 al 23 de desembre.

Ara bé, tant l’investigador Icrea i cap del departament de ciències de la vida del BSC Alonso Valencia com l’investigador del grup Biomcom de la UPC Enric Álvarez recalquen que no n’hi ha prou amb analitzar la mobilitat per determinar l’origen dels brots. “No podem afirmar que hi hagi una relació de causalitat, sinó que hi ha una correlació: amb l’augment de viatges, augmenten les activitats, les interaccions i, per tant, els contagis”, exposa Álvarez. I Valencia afegeix: “La mobilitat no és l’únic factor que influeix perquè has de tenir en compte els brots a les residències o si hi ha hagut alguna festa o un bateig amb més de 30 contagiats”. Per això des de Biocom subratllen que serà clau analitzar els estudis de contactes dels primers positius que va haver-hi a la Cerdanya i el Ripollès, quan es van disparar els casos, per determinar la causa d’aquest increment de positius que ha portat el departament de Salut a confinar les dues comarques.