S'eleven a sis les víctimes mortals de l'accident entre un tren i un autobús escolar a prop de Perpinyà

La prefectura dels Pirineus Orientals ha elevat a sis el nombre de víctimes mortals per l'accident entre un tren i un autobús escolar a Millars, a prop de Perpinyà, dijous de la setmana passada. El xoc es va produir pels volts de la quatre de la tarda de dijous en un pas a nivell del municipi quan, per causes que es desconeixen, el comboi va envestir per darrere el vehicle que transportava estudiants.

En total s'hi van veure implicades 24 persones, 18 de les quals van resultar ferides. Tot i que les circumstàncies en què es va produir l'incident encara s'estan investigant, divendres passat el fiscal que investiga el cas va assegurar que "la majoria dels testimonis" van veure les barreres del pas a nivell abaixades en el moment de la col·lisió.