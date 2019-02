Les víctimes seran les protagonistes de la cimera sobre abusos al Vaticà

Responsabilitat, assumpció de responsabilitats i transparència. Aquests seran els tres eixos principals de la històrica cimera sobre els abusos a menors per part del clergat que tindrà lloc al Vaticà entre el 21 i el 24 de febrer. Segons els organitzadors, que tracten de rebaixar les expectatives, es tracta d'un pas més en la lluita contra els abusos que ha encetat l'Església catòlica, i que, tot i que serà un "punt d'inflexió", s'emmarca en un procés "més llarg i complet".

Bisbes, religiosos, representants d'esglésies occidentals catòliques, presidents i cares visibles de les conferències episcopals de tot el món, experts... Prop de 190 persones es reuniran a partir de dijous per reflexionar sobre com ha d'actuar l'Església davant les denúncies d'abusos per part de membres del clergat i quines mesures eficaces s'han d'implementar per prevenir-los. Els participants arriben a la trobada després de reunir-se amb víctimes dels seus respectius països, tal com va demanar el Papa, però ja a Roma hauran de tornar-se a enfrontar als seus testimonis.

La veu de les víctimes serà la protagonista al llarg de els cinc jornades. Cada dia una d'elles explicarà la seva experiència als participants de la cimera, que s'organitzaran en onze grups de treball. Després s'exposaran nou relacions temàtiques, tres cada dia, algunes de les quals les presentaran dones. El Papa obrirà totes les sessions de treball amb una breu introducció i tancarà la trobada amb un discurs final diumenge, 24 de febrer.

Paral·lelament a la cimera, membres del comitè organitzatiu es reuniran amb responsables i representants de diferents associacions de víctimes. Alhora, altres grups han convocat actes i manifestacions de protesta a Roma.

"És el coratge de les víctimes el que ens ajuda a tirar endavant aquest projecte, és el que ha motivat el Sant Pare a convocar aquesta trobada", ha assegurat aquest dilluns l'arquebisbe de Chicago, Blase J. Cupich, durant la presentació del programa d'aquesta cimera històrica. El religiós nord-americà, membre del comitè organitzador, ha admès que l'Església s'enfronta a un moment "crucial" per prendre consciència de la seva responsabilitat. És una "cruïlla" i ja no és possible fer els ulls grossos, és necessari "retre comptes", ha afegit l'arquebisbe.

A finals de gener, en el seu vol de tornada de la Jornada Mundial de la Joventut de Panamà, el Papa va explicar que convocava aquesta reunió per ajudar els bisbes a actuar en aquests casos, ja que el pontífex vol que els responsables eclesiàstics siguin conscients del patiment de les víctimes. "Aquesta claredat facilitarà el retiment de comptes", apunten els organitzadors de la trobada, que afegeixen que amb la cimera podrà recuperar-se "la credibilitat de l'Església i la disposició de la gent a confiar en les autoritats eclesiàstiques".

El secretari adjunt de la Congregació per a la Doctrina de la Fe, monsenyor Charles Scicluna, ha defensat que és necessari "trencar amb l''omertà', amb la complicitat i amb la negació, perquè la veritat és el que realment compta". Scicluna, un dels experts vaticans en crims sexuals més importants, ha insistit que aquesta reunió forma part d'un camí: serà un pas més cap a la transparència, que farà que els bisbes tornin a les seves diòcesis sabent com actuar davant un cas d'abusos, i sent conscients de les seves responsabilitats per tal que "l'Església sigui un lloc segur per a tothom, sobretot per als infants".