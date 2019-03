El porc vietnamita, la pitó reial i la tortuga de Florida, noves espècies invasores

El consell de ministres ha aprovat aquest divendres la incorporació de quatre noves espècies animals al catàleg d’espècies exòtiques invasores. Es tracta d’espècies utilitzades com a animals de companyia: el porc vietnamita, la tortuga de Florida i la pitó reial, que passaran a tenir les limitacions pròpies d’aquest tipus d’espècies.

La hibridació dels porcs vietnamites amb senglars autòctons havia disparat la plaga d’aquests porcins als boscos espanyols i catalans, i ara l’executiu fa un pas per posar-hi remei, segons ha explicat la portaveu del govern espanyol, Isabel Celaá, que no ha donat més detalls de la mesura. La Generalitat ja havia demanat al seu moment a l’executiu espanyol que inclogués el porc vietnamita –popularitzat després que l’actor George Clooney expliqués que en tenia un, i per la sèrie ‘Porca misèria’– en la llista d’espècies invasores.

En el cas de la tortuga de Florida, de la qual es van arribar a comercialitzar 250.000 exemplars a l’any a Catalunya, segons dades de la Generalitat, ja era considerada espècie invasora pel govern català, que té la seva pròpia llista, des del 1997. Molts dels exemplars importats van ser alliberats pels seus propietaris quan es feien grans, de manera que es posa en perill la biodiversitat autòctona.