El vigilant de Sants apartat demanda SOS Racisme pel vídeo

El vigilant de seguretat de l'estació de Sants de Barcelona que va ser apartat per RENFE després de la difusió d'un vídeo en el qual apareixia reclamant la documentació a un passatger negre ha demandat SOS Racisme perquè "es retracti" i li reclama 10.000 euros d'indemnització.

Racismo en la RENFE.

Esta vez en la estación de Sants (Barcelona). Un guardia de seguridad empuja y actúa con actitud chulesca y violenta contra un viajero de cercanías. El único al que pidió el billete. #RenfeRacista



Así actúa la "seguridad" contra lo cuerpos racializados. pic.twitter.com/WoSteV0EEJ — Es Racismo (@esracismosos) 14 de febrer de 2019

En un comunicat, el sindicat de professionals de la seguretat privada Alternativa Sindical ha explicat que l'agent denunciant ha presentat una demanda de conciliació contra SOS Racisme perquè se l'indemnitzi. El vigilant també reclama que l'entitat "es retracti de les afirmacions i publiqui un vídeo en la mateixa xarxa social on rectifiquin íntegrament l'anterior".

El sindicat ha assenyalat que si l'entitat no es presenta a l'acte de conciliació procedirà a presentar una querella. En el comunicat, el sindicat denuncia el "desemparament" per part de l'empresa de seguretat Ombuds i de RENFE, i considera la situació "un atac sense precedents a l'exercici legalment establert i regulat per llei de les funcions dels vigilants de seguretat".

Segons el sindicat, en les infraestructures crítiques els agents "tenen consideració d'agents de l'autoritat i plenes facultats per sol·licitar la documentació d'identificació a qualsevol ciutadà".