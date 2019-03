El guardià europeu dels drets humans fixa la primera definició internacional consensuada de 'sexisme'

El sexisme és una "manifestació de relacions de poder històricament desiguals entre dones i homes que suposa discriminació i impedeix l'emancipació completa de les dones a la societat". Aquesta és part de la primera definició consensuada en l'àmbit internacional sobre sexisme que ha fixat el Consell d'Europa, el guardià dels drets humans en l'àmbit europeu. Del Consell d'Europa (amb seu a Estrasburg) en penja el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH), però cal recordar que no es tracta d'una institució de la Unió Europa, sinó d'un organisme d'adhesió voluntària per a la defensa dels drets humans, la llibertat d’expressió, la dels mitjans i la d’assemblea, la igualtat i la protecció de les minories als 47 països que l’integren.



Com es defineix el sexisme segons aquest document? L'acord al qual han arribat els representants d'aquests 47 estats considera que el sexisme és "qualsevol acte, gest, representació visual, escrita o oral, pràctica o comportament basat en la idea que una persona o un grup de persones és inferior pel seu sexe i que es dona en una esfera pública o privada, tant online com 'offline'". A més, recalca que l'objectiu de qualsevol d'aquests actes és violar la dignitat o els drets de la persona provocant-li un dany o patiment físic, sexual, psicològic o socioeconòmic. També s'hi inclou l'objectiu o resultat de crear un ambient ofensiu, intimidatori, hostil, degradant o humiliant envers aquesta persona o grup de persones, cosa que constitueix una barrera per a la seva autonomia o per als seus drets humans.

La diferència entre masclisme i sexisme

Aquí s'obre un debat sobre la diferència entre el masclisme i el feminisme. Des del punt de vista sociològic i tal com recull el diccionari de l'Enciclopèdia Catalana, el sexisme són totes aquelles actituds que "es caracteritzen pel menyspreu o la desvaloració de tot el que són o fan les dones"; mentre que el masclisme és aquella actitud que "atribueix als homes una superioritat de valors, en tots els camps, sobre les dones". Val a dir, però, que, per exemple, la Real Academia Española entén per sexisme qualsevol forma de discriminació per una raó de sexe i, per això, entén el masclisme com una forma de sexisme. Segons el diccionari d'Oxford, el sexisme és un "prejudici, estereotip o discriminació, típicament en contra de les dones, basada en el sexe".



Tenint en compte tot això, la definició que estableix el Consell d'Europa recull tots els matisos perquè considera que el sexisme es produeix en funció del sexe però que majoritàriament afecta les dones, fent referència fins i tot al fet que pateixen violència i assetjament pel fet de ser dones. Al mateix temps, però, apunta que en "menys ocasions" també és patit per homes.

El Consell d'Europa ho ha comunicat aquest dijous després que ho hagi acordat el seu comitè de ministres. L'objectiu d'aquesta iniciativa és que els estats que integren aquest organisme (que també fa un seguiment del seu compliment dels drets humans) actuïn per aturar el sexisme. Per això els insta a prendre mesures en un ampli ventall d'àmbits i promoure d'aquesta manera un "canvi cultural i de comportament, tant a nivell individual com institucional i estructural". El guardià europeu dels drets humans explica que entre les eines per combatre el sexisme no tan sols hi ha les polítiques i els programes sinó que hi ha també instruments legislatius, executius, administratius, pressupostaris i de regulació.

Dins aquests àmbits fa un ampli ventall de propostes, que van des de considerar reformes legislatives que condemnin el sexisme i defineixin i criminalitzin el discurs d'odi sexista, fins a mesures com formar jutges i magistrats en igualtat de gènere "especialment en els casos que involucren la violència en contra de dones i nenes". També hi ha altres mesures molt diferents per a l'àmbit educatiu, dels mitjans, d'internet o de l'esport, en què es recomana per exemple encoratjar les figures rellevants en el món de l'esport a lluitar contra el discurs sexista. També es fa referència a la necessitat que el llenguatge no promogui estereotips i no es consagri "l'hegemonia d'un model masculí". Fa referència també al creixent discurs d'odi i a la seva difusió a través d'internet i a la importància d'abordar aquestes mesures en l'àmbit tecnològic.

De què serveix aquesta iniciativa? Serveix de guia als estats per establir un marc clar i comú d'actuació contra el sexisme. A més, el Consell d'Europa també els insta a fer un seguiment de les mesures i del progrés fet en aquesta direcció.