Vigilants de seguretat de l'aeroport de Barcelona denuncien que han de treballar "sense guants ni mascaretes"

Vigilants de seguretat de l'aeroport de Barcelona estan compartint vídeos sobre com convertir en mascaretes els mitjons de plàstic que habitualment donen als controls de seguretat per a les sabates. "Com que ningú ens dona res i no estan per la seguretat del treballador, jo us explicaré com es fa", explica un d'ells en un improvisat tutorial que comparteixen entre ells. Segons explica una de les treballadores a l'ARA, un informe intern va explicitar la necessitat que comptessin amb material per protegir-se del Covid-19, però tot i que inicialment se'ls va lliurar "una mascareta per persona", després no se'ls va donar més material.

Recentment han rebut un correu electrònic, al qual ha tingut accés aquest diari, explicant-los que no podran disposar d'aquest material "fins que s'acabi l'estat d'alarma". "En aquestes condicions treballem els vigilants de seguretat", lamenten en un comunicat dirigit a diversos periodistes: "Sense guants ni mascaretes". En el mateix escrit expliquen que han denunciat la situació a Inspecció de Treball, però "la resposta de l'empresa és que, com a mínim fins després de l'estat d'alarma", no podran comptar-hi.

Aquests vigilants de seguretat de l'empresa Ilunion Seguridad treballen en els controls de seguretat específics per a empleats de l'aeroport i de mercaderies. "¿Com volen que entri en un camió a comprovar les mercaderies sense material per protegir-me?", es planteja la treballadora: "¿Com he de fer el control als treballadors?". "Som un mitjà de transmissió i de contagi", assegura.

La Cambra de Comerç de Barcelona va estimar divendres que la pandèmia pot retallar l'activitat de l'aeroport del Prat fins a un 80% en només un mes. Però tot i així els vols continuen operatius i el transport de mercaderies està permès. El govern espanyol va acordar divendres repartir vuit milions de mascaretes al sector dels transports, 102.000 de les quals aniran a parar a Aena perquè es distribueixin a l'àmbit del sector aeri, tal com apareix publicat al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). No obstant això, de moment part dels empleats del sector protesten per haver de treballar sense les proteccions mínimes.