La defensa dels acusats de la violació dels Sanfermines retira l'informe de detectius sobre la vida de la víctima

La defensa d'alguns dels cinc acusats d'haver violat en grup una jove durant els Sanfermines de l'any passat ha retirat aquest dijous el polèmic informe de detectius privats sobre la vida de la víctima, que va ser admès com a prova pel tribunal. Es tractava d'un informe que intentava demostrar que la jove no deu estar traumatitzada perquè, més d'un any després dels fets, fa vida normal. L'advocat de la noia, Carlos Bacaicoa, ha explicat que s'ha retirat el document en la novena sessió del judici que des de la setmana passada es fa al Palau de Justícia de Navarra a porta tancada.

En canvi, s'ha mantingut en la causa una foto d'Instagram de la jove, que va aportar l'advocat de tres dels acusats, Agustín Martínez Becerra. Per això, els detectius privats que han declarat aquest dijous davant del tribunal -a través de videoconferència- només han testificat sobre l'esmentada fotografia i no sobre l'informe.