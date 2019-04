La nena violada pel seu pare a Lleida explica que es va "criar" amb els abusos i que no sabia com reaccionar

La nena que va patir violacions gairebé diàries per part del seu pare durant sis anys ha explicat que les violacions van començar quan feia pocs dies que ella havia arribat a Lleida procedent de Bolívia, amb 10 anys, i que es van allargar fins als 16 anys. Durant el judici, celebrat aquest dimecres a l'Audiència de Lleida, ha declarat, protegida per una mampara, que es va "criar" amb aquests abusos, que no va saber com reaccionar perquè feia pocs dies que havia arribat, que es quedava bloquejada i que tenia por d'explicar res. Ha concretat que el seu pare legal l'obligava a fer-li fel·lacions i la violava fins al punt que quan tenia 13 anys la va deixar embarassada.

La fiscalia ha rebaixat la petició de pena de 15 a 12 anys de presó al considerar que no havia quedat prou acreditat l'ús de la violència i la defensa s'hi ha conformat, tot i que l'acusat ha negat els fets.