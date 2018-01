El violador en sèrie de l'Eixample diu que dues de les cinc agressions van ser consentides

L'home acusat d'agredir sexualment cinc dones a l'Eixample ha declarat aquest dimecres, en l'última sessió del judici, que dos dels casos denunciats van ser relacions consentides. De la resta ha negat haver estat a Barcelona en el moment dels fets o s'ha limitat a dir que no en recorda res. L'acusat, que només ha respost les preguntes del seu advocat, ha qüestionat la investigació dels Mossos d'Esquadra i ha assegurat que els dos casos que, segons ell, van ser consentits, es van produir després que hagués consumit cocaïna. La fiscal, però, no ha donat cap credibilitat al seu relat i ha definit l'home com "un verdader depredador sexual" que ha de ser a la presó -està en presó provisional des que els Mossos el van detenir- per evitar que cometi una nova violació.

Quan els agents van arrestar l'acusat, van detectar que portava unes tisores al damunt i a l'interior del seu cotxe hi van trobar tornavisos, fulles de cúter i més tisores. En les cinc agressions, les víctimes van denunciar que l'home havia utilitzat una navalla, un ganivet o un tornavís per amenaçar-les i obligar-les a fer-li una fel·lació (en un dels casos també hi va haver penetració vaginal). Ell ha justificat que era lampista i que per aquest motiu tenia les eines al vehicle. Ha afegit que la matinada que els Mossos el van detenir, havia estat consumint cocaïna. La policia va arrestar-lo després que ell seguís una noia i entrés al mateix portal on havia accedit ella. Els agents que l'estaven vigilant van explicar que l'home va córrer i va posar el peu a la porta per poder entrar.

En la seva declaració d'aquest dimecres, l'acusat ha afirmat que havia actuat així diverses vegades: aparcar el cotxe i accedir a un portal per consumir droga. També ha acusat els Mossos de no fer constar, segons ell, que a dins del cotxe hi havia cocaïna. Els agents van declarar aquest dimarts que en el moment de la detenció l'home estava tranquil i no semblava que hagués consumit droga.

El relat de l'acusat

Pel que fa a l'acusació de les cinc agressions, l'home ha assegurat que del primer dels casos -del setembre del 2004- no en recorda res i ha afegit que en aquella època no era a Barcelona, ja que estava treballant a la zona de Figueres. De la segona agressió sexual, de l'octubre del 2015, ha manifestat que tampoc en recorda res. En canvi, del tercer cas, també de l'octubre del mateix any, ha relatat que havia conegut la víctima a un bar i que les relacions -que van ser al portal del pis de la noia- van ser consentides. De la quarta agressió, del gener del 2016, ha afirmat que tampoc en recorda res. Pel que fa al cinquè cas, també del gener del mateix any, ha admès que havia demanat diners a la víctima amenaçant-la amb un tornavís però ha afegit que després van mantenir relacions consentides.

La fiscalia sol·licita 90 anys de presó per a l'home per cinc delictes d'agressió sexual (amb una pena de 15 anys de presó per a cada agressió), tres robatoris amb intimidació (amb una pena de quatre anys per a cadascun) i un intent de robatori amb intimidació (amb tres anys de presó). El motiu és que en les quatre agressions d'entre l'octubre del 2015 i el gener del 2016 també se l'acusa de robar diners a les víctimes o provar-ho.