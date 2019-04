La Fiscalia rebutja que el jutjat de violència masclista porti el cas d'eutanàsia de María José Carrasco

La Fiscalia ha enviat un escrit a la jutge de violència sobre la dona 5 de Madrid en què rebutja que s'encarregui d'investigar el cas d'eutanàsia de María José Carrasco, que va morir el 3 de març amb l'ajuda del seu marit, Ángel Hernández. El pas arriba després que el jutjat d'instrucció que va rebre el cas va remetre'l a la jutge de violència masclista. Ara la fiscalia assegura que els fets van ser "comesos per petició expressa" de María José Carrasco i "donada la malaltia que patia".

Per a la fiscalia, aquest jutjat especialitzat no té competències per dirimir el cas perquè té per objecte la comissió d'un delicte de cooperació al suïcidi, no d'assassinat o homicidi. El ministeri públic insisteix que "des del primer moment hi havia la constància que Carrasco, que patia una greu, dolorosa i incurable malaltia que la feia totalment dependent, va manifestar repetidament el seu desig de morir de manera lliure, pública i conscient".

Afegeix que la dona va demanar al seu marit l'ajuda necessària que necessitava per dur a terme el seu desig, i "l'investigat va accedir a posar fi al patiment que arrossegava des de feia 30 anys". D'aquesta manera, diu, no es pot sostenir "raonablement l'existència d'aquest context de dominació i de relacions d'asimetria i de poder sobre la dona que perfila i defineix la violència de gènere".

La Fiscalia subratlla que Hernández va accedir a la decisió de la seva dona, fet "totalment aliè a la idea de dominació i de relacions asimètriques". Així, la Fiscalia assegura que el cas està allunyat de "l'àmbit i l'esperit" de la violència masclista i, per tant, de la competència d'aquests jutjats especialitzats. "Considerar aquests fets com a violència contra la dona és contradictori amb els fins perseguits pel legislador", afirma la Fiscalia, que afegeix que es pot "enviar un missatge distorsionat a la societat sobre quina és la raó i el contingut" de la violència masclista.