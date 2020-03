Les dades evidencien que la xacra de la violència masclista continua sense disminuir. Cada hora es produeixen almenys dues agressions masclistes a Catalunya, segons les últimes dades fetes públiques aquest dilluns per l’Observatori contra la Violència Masclista del Consell General del Poder Judicial (CGPJ). En el conjunt de l’any passat, 21.656 dones van denunciar ser víctimes de la violència masclista a Catalunya, gairebé un 2% més que l’any anterior. A tot l’Estat van ser 108.619.

Als jutjats de Catalunya es van demanar 5.550 ordres de protecció, més de la meitat de les quals van ser adoptades. De fet, els jutjats de Catalunya que sempre se situaven a la cua pel que fa a la concessió de mesures de protecció cap a les víctimes van incrementar en un 5,7% el nombre d’ordres judicials d’aquest tipus adoptades. Més de 2.800 denunciants van acabar renunciant a continuar tirant endavant el procediment judicial, que es va haver d’arxivar.

Pel que fa als casos entre menors, l’any passat la justícia juvenil es va fer càrrec de 30 menors que havien comès un delicte de violència masclista a Catalunya. Més de la meitat tenien entre 16 i 17 anys quan el van cometre. A tot l’Estat van ser 292 els menors enjudiciats per aquest tipus de casos.

L’aïllament domiciliari que es recomana arran de l’emergència del coronavirus pot agreujar situacions ja de per si complicades, també per a les víctimes de la violència masclista. Tant des dels jutjats com des de les comissaries es mantenen els canals d’atenció a les víctimes, es garanteix la vigència de les mesures de protecció cap a les dones i cap als seus fills, funciona el jutjat de guàrdia i, en el cas de Barcelona, se n’ha establert fins i tot un de reforç. ¿Però què passa amb les dones que continuen convivint amb el seu agressor o les que encara no l'han denunciat? Tant el jutge titular del jutjat de violència contra la dona 1 de Barcelona, Carlos Pascual Alfaro, com l’advocada experta en violències Carla Vall adverteixen que el confinament pot agreujar les situacions de violència entre agressor i víctima. "La tensió en un búnquer s’incrementa", explica Vall.

Pascual Alfaro assegura que entre els jutjats especialitzats en violència contra la dona hi ha la preocupació "que augmentin les agressions als domicilis", a la vegada que hi hagi una baixada en el nombre de denúncies o que arribin més tard, perquè les víctimes no sàpiguen trobar el moment per lliurar-se del control dels seus botxins i poder denunciar la situació que viuen. "Podrien arribar assumptes més greus i tenim la sensació que en alguns casos la denúncia pot arribar tard, perquè la violència ja s’haurà produït", lamenta Pascual Alfaro.

Vall afegeix que la situació d’emergència i les particularitats del confinament pel coronavirus s’afegeixen a un sistema judicial d’atenció a la víctima que "ja estava col·lapsat" i es quedava curt. "És una situació que s’aguditza ara amb la precarietat del moment", apunta l’advocada.

Noves eines

De moment diverses juristes ja han posat en mans de l’administració propostes per crear una eina telemàtica que permeti a les víctimes denunciar els seus agressors sense ser descobertes i patir per represàlies. El telèfon gratuït 016, que no deixa rastre al mòbil, continua en funcionament, però l’aïllament domiciliari pot dificultar que les víctimes trobin el moment per fer la trucada sense que les escolti el denunciat, segons explica Vall.

Pascual Alfaro considera que qualsevol iniciativa en aquest sentit pot ser positiva per ajudar a fer arribar les denúncies malgrat el confinament domiciliari i recomana a les víctimes que, en tot cas, aprofitin qualsevol pretext per poder sortir de casa i fer arribar la seva situació, aprofitant el telèfon ja existent, que no deixa rastre al mòbil i permet activar el circuit per d’atenció a la víctima.

Algunes juristes, com la mateixa Vall, també volen començar a penjar vídeos a les xarxes conscienciant de la importància que les terceres persones que presenciïn o tinguin constància d’un cas de violència masclista el denunciïn. La idea és que si les víctimes no troben el moment per poder denunciar sense ser descobertes, les situacions de violència puguin arribar igualment a la policia o els jutjats a través dels seus veïns, que, com les víctimes, passen més temps a casa pel confinament i poden presenciar o sentir les diferents situacions. "Que tothom estigui pendent del que passa al seu voltant", demana Vall.