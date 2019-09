Només un 13% de les dones víctimes d'un assassinat masclista entre el 2016 i el 2018 havien denunciat l'agressor

Por per la seva pròpia vida, per la dels seus fills, pel seu entorn. L'últim informe de l'Observatori Contra la Violència Domèstica i de Gènere del Consell General del Poder Judicial assegura que la majoria de dones víctimes d'un crim masclista entre el 2016 i el 2018 no havien denunciat el seu assassí prèviament, encara que ja les hagués maltractat abans. Segons les dades de l'organisme, de les 23 dones assassinades a Catalunya en aquests tres anys, tan sols un 13% (un total de tres) havien denunciat amb anterioritat el seu assassí. L'estadística és especialment baixa en el cas de Catalunya. Al conjunt de l'Estat el percentatge de denúncies prèvies entre les dones assassinades se situa en el 30%.

L'informe subratlla que un 75% de les dones assassinades a l'Estat durant el trienni que s'ha analitzat eren mares, una circumstància que agreuja, segons l'organisme, el patiment de les víctimes per les possibles futures represàlies en cas de denúncia. De fet, 102 menors han quedat orfes de mare a causa d'un assassinat masclista entre el 2016 i el 2018 a tot l'Estat. "La xifra posa de manifest que la maternitat és un factor que fa més vulnerables les dones maltractades", conclou l'informe, que també subratlla la maternitat com un dels factors que porten les dones a no denunciar: "La víctima té por i no denuncia per la por afegida a les represàlies del maltractador contra els seus fills", diu l'informe.

Un altre dels factors és la incertesa i la manca de protecció amb que es troben les víctimes a l'hora d'emprendre el procés judicial. En la seva última memòria el servei especialitzat de violència masclista de la Fiscalia de Barcelona destaca que una de les qüestions que manifesten les víctimes a l'hora d'anar a denunciar és "el temor a la reacció del denunciat després de la formulació de la denúncia". Per això la fiscalia conclou que el fet que qui denuncii es trobi protegit "afavoreix que pugui enfrontar-se al procés judicial en condicions de mantenir-se ferma" durant tota la tramitació. En aquest sentit la Fiscalia destaca que tot i que el 2018 s'han incrementat el percentatge d'ordres de protecció dictades pels jutges respecte a les demanades per les víctimes. A la demarcació de Barcelona, per exemple es van acordar un 56% de les sol·licitades en fase de denúncia.

Els casos però en que ni tant sols hi ha denúncia son invisibles pel sistema. Per això l'Observatori judicial recorda que l'entorn de les víctimes també pot denunciar un cas de maltractament encara que no sigui directe. Fins a l'any 2018, al conjunt d'Espanya, el percentatge de denúncies per casos de violència masclista presentades per familiars i amics de la víctima se situa en tan sols el 7% dels casos. L'organisme recorda que la denúncia és la "clau" per a les víctimes, no tan sols per poder iniciar un procediment penal contra el seu agressor, sinó també per poder entrar dins dels circuïts socials d'atenció.

Tot i la manca de denúncies, l'informe conclou que en els últims anys el nombre de víctimes que han denunciat els seus agressors ha anat creixent. De fet, al conjunt d'Espanya el nombre de denúncies prèvies en el període 2014-2018 és cinc punts superior als períodes anteriors. També hi ha una altra dada significativa: gairebé la meitat de les dones que sí que havien denunciat prèviament el seu agressor tenien de mitjana entre 16 i 25 anys, la qual cosa pot implicar que hi ha més conscienciació entre les generacions més joves.

L'informe destaca el nivell de denúncies "anormalment baix" de Catalunya, juntament amb Galícia i Castella-la Manxa. La comunitat on més denuncies prèvies per part de víctimes d'assassinats masclistes s'havien presentat és Navarra, seguida d'Aragó, Múrcia, Castella i Lleó i Andalusia.

Més desprotecció en l'àmbit rural

De les 23 dones assassinades a Catalunya per la parella o l'exparella entre el 2016 i el 2018, sis vivien a la ciutat de Barcelona i 12 més a la demarcació barcelonina. Tot i així, l'informe destaca l'especial vulnerabilitat de les dones que viuen en entorns rurals pel que fa a la dependència de l'agressor i a l'accés als sistemes de protecció que sí que tenen les grans ciutats. Per això l'Observatori demana millorar els serveis d'atenció a les víctimes de maltractament fora de les grans ciutats i estendre la xarxa de recursos existent.

L'informe destaca la diversitat en el perfil de les víctimes, i fa constar que la violència masclista afecta tots els àmbits de la societat. La majoria de les dones assassinades al conjunt d'Espanya tenien uns 43 anys de mitjana (les franges d'edat amb més dones assassinades són entre els 36 i els 45 anys i entre els 46 i els 55 anys), un 65% convivien amb el seu assassí i un 43% tenien fills. De fet, l'informe recorda una sentència del Tribunal Suprem de l'any passat que subratllava la situació d'especial vulnerabilitat de les dones que patien maltractament habitual a la llar, que es convertia en un "escenari de la por". Segons aquesta sentència, encara que els maltractaments fossin de caràcter lleu o es tractés d'insults i amenaces, el fet que fossin constants i en l'àmbit de la llar s'havia de considerar un agreujant pel "doble dany" que provocaven a la víctima i als fills.

L'estudi també indica que més d'un 80% dels feminicidis es van produir dins de l'habitatge on vivia la víctima i un 6% al carrer, i en la majoria dels casos es va utilitzar un ganivet o altres tipus d'armes blanques. Pel que fa a l'agressor, tres de cada quatre tenien més anys que la víctima. La policia va detenir un 47% dels presumptes assassins després del crim, un 16% es van entregar i un 22,5% es van treure la vida després d'haver assassinat la parella o exparella.

L'informe exclou els casos que judicialment no s'han considerat com un assassinat masclista, aquells que encara estan en investigació o els que queden fora de la legislació específica de violència contra la dona per alguna altra circumstància. De fet, les dades de l'Observatori varien respecte a les de l'estadística dels Mossos d'Esquadra, segons la qual, entre el 2016 i el 2018, 25 dones han estat víctimes d'un assassinat masclista a Catalunya, cinc de les quals haurien presentat denúncia prèvia. Segons les dades de la policia catalana, entre el 2010 i el 2018 87 dones han mort assassinades per la parella o exparella a Catalunya, i 22 de les víctimes havien denunciat maltractaments prèviament.

De fet, l'observatori també conclou la "necessitat" de visibilitzar els assassinats de dones a mans d'homes "fora de l'àmbit de la parella, tal com obliguen el Conveni d'Istanbul i el pacte d'estat contra la violència de gènere".