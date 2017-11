Barcelona crearà una apli per denunciar agressions masclistes en espais públics

L'Ajuntament de Barcelona crearà una aplicació per a dispositius mòbils perquè les dones puguin informar de les agressions masclistes que pateixen en l'espai públic de la ciutat. L'objectiu d'aquesta eina és crear un mapa de les zones on hi ha més casos d'agressions sexuals i generar informació estadística vàlida sobre el masclisme en l'espai públic.

L'aplicació inclourà geolocalització i les víctimes hauran de fer un petit qüestionari per denunciar l'agressió. A més, l'aplicació tindrà un botó vermell de trucada d'emergència al 112 en cas que la dona que denuncia aquesta agressió estigui en perill.

L'aplicació està en fase de creació i es posarà en marxa a partir del mes de març. La prova pilot, d'un any de durada, la farà un grup de 400 dones d'entre 16 i 65 anys, de diferents districtes i nacionalitats. El 2019 es generalitzarà i totes les dones de la ciutat en podran fer ús.

Aquesta apli forma part de l'estratègia contra el sexisme que l'Ajuntament de Barcelona vol dur a terme durant el mandat d'Ada Colau. A més, des de l'any 2015 s'ha augmentat el pressupost dedicat a combatre la violència masclista en més de dos milions d'euros, ha explicat la regidora de Feminismes i LGTBI, Laura Pérez.

Els Punts d'Informació i Atenció a les Dones (PAID) i els Serveis d'Atenció, Recuperació i Acollida (SARA) atenen més dones en comparació a anys anteriors. L'Ajuntament veu positiu l'augment perquè demostra que les víctimes cada vegada confien més en les institucions, però denuncien que encara hi ha molta violència oculta.

Segons l'Enquesta de Violència Masclista de Catalunya, una de cada tres dones de la ciutat pateixen violència masclista. Des del novembre del 2016 han sigut assassinades a Barcelona tres dones, un nadó i un fetus d'una quarta dona que va patir un intent de feminicidi.