Barcelona i Lleida sumen nous jutjats especialitzats en violència masclista

Fil a l'agulla per posar fi a un dèficit històric que havia deixat Catalunya sense jutjats especialitzats per poder celebrar judicis ràpids en casos de violència masclista. Fins ara les denúncies es tramitaven en jutjats especialitzats en la matèria, però si el cas no era prou greu com per jutjar-se a l'Audiència, aquesta especialització es perdia en el moment del judici i a l'hora d'executar la sentència. Aquest dijous el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha proposat reorganitzar alguns jutjats de manera que Barcelona i Lleida també tinguin aquests organismes especialitzats.

La llei permet que determinades denúncies de violència contra la dona es puguin jutjar en un màxim de 15 dies, però la manca de jutjats especialitzats en la matèria havia provocat que la tramitació d'alguns casos arribés a allargar-se fins a onze mesos. "Onze mesos per a una víctima és una brutalitat", admetia a l'ARA la degana dels jutges a Barcelona, Mercè Caso. Durant aquest temps les circumstàncies de la víctima –i del presumpte agressor– poden canviar, fer augmentar el risc i deixar la dona en una situació d'angoixa o incertesa que pot provocar que es faci enrere.

La proposta del CGPJ no augmenta el nombre de jutjats, sinó que passa per especialitzar quatre jutjats penals de Barcelona –que fins ara portaven qualsevol tipus de denúncia– en casos de violència masclista. En el cas de Lleida, el jutjat que s'especialitzarà en violència masclista portarà tots els casos que hi hagi a la ciutat d'aquesta matèria, però també haurà de jutjar altres assumptes quan tingui capacitat. Barcelona també sumarà dos jutjats especialitzats en executar sentències de casos de violència contra la dona per intentar assegurar que les resolucions s'apliquin més ràpid.