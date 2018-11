27.000 voluntaris pel Gran Recapte d'aliments de demà i dissabte

La desena edició del Gran Recapte ja ha reclutat 27.000 voluntaris, que demà i dissabte estaran presents de 9 h a 21 h en uns 2.700 mercats i supermercats d'arreu de Catalunya per recollir menjar i conscienciar els compradors sobre la pobresa alimentària al país. El recapte organitzat pel Banc d'Aliments se centra en productes com ara llegums, oli i llet, que es podran conservar als rebosts de les 700 entitats socials pertanyents a la xarxa de col·laboració del Banc d'Aliments.

Segons ha explicat l'ONG, les xifres de voluntaris estan molt a prop d'arribar als 27.500 previstos i els principals punts on falta personal són localitats de les comarques de Girona, com Blanes, Figueres i Girona ciutat. "A còpia de fer soroll, hem aconseguit una gran mobilització de persones", destaca el director del Banc d'Aliments, Lluis Fatjó. L'any passat la campanya va fer rècord, amb 30.000 voluntaris i 4.656.000 quilograms d'aliments recollits i repartits.

La principal novetat de la campanya d'enguany és l'anomenat Gran Recapte online, un lloc web on es podran fer donacions de lots d'aliments de 5, 10 o 25 euros. Aquesta via solidària es va obrir el 15 de novembre i es tancarà el 15 de desembre. "Volem oferir una alternativa per arribar a més gent i facilitar la donació a tots aquells que no puguin baixar als mercats divendres i dissabte", explica Fatjó.

Aliments per a 200.000 pobres

Un cop materialitzada la solidaritat, queda el repte logístic de reunir tots els aliments per a classificar-los i distribuir-los a partir de dilluns, en funció de la data de caducitat que tinguin. Els aliments es distribueixen a través de diverses entitats locals i van adreçats a les més de 200.000 persones que consten en els registres de pobresa dels serveis socials a Catalunya.

Tot i la dimensió d'aquesta xifra, la presidenta del Banc dels Aliments, Roser Brutau, va apuntar dimecres que hi ha "molta pobresa que no està registrada als serveis socials municipals" i que, per tant, no té accés a rebre aliments del banc. A més, la presidenta va destacar la detecció d'un nou perfil entre els usuaris del banc: les persones que treballen però no tenen prou ingressos per fer front a les despeses d'habitatge i serveis bàsics.

"L'aparent recuperació econòmica està deixant una bossa de pobresa i precarietat molt gran", denuncia Lluis Fatjó, que subratlla que "els pobres d'avui són més pobres que abans". El director recorda les xifres de l'Institut Nacional d'Estadística, segons les quals el 14% de la població activa espanyola està en risc de pobresa.

Més enllà d'aquesta campanya anual, l'objectiu prioritari del Banc dels Aliments, segons la seva presidenta, és la lluita contra el malbaratament. "No pot ser que es llenci menjar", reivindica. L'ONG presumeix de la seva intermediació entre cadenes de supermercat i entitats socials per destinar directament aquests productes "amb una vida molt curta" als menjadors per a persones vulnerables.

Una recollida més sostenible

En la desena edició del Gran Recapte, el Banc d'Aliments preveu la "substitució de les 250.000 bosses de plàstic que s'utilitzaven en cada edició, per 80.000 bosses reutilitzables i reciclables". Aquesta canvi es durà a terme per "reduir l'empremta de carboni", ja que, segons l'organització, "l'ús d'una bossa reutilitzable redueix el consum, fabricació i rebuig de 100 bosses de plàstic d'un sol ús".