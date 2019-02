El votant que va patir un infart l'1-O identifica tres policies

Enric Sirvent, l'home que va patir un atac de cor en una de les càrregues policials de l'1-O a Lleida, ha declarat aquest dimecres i ha pogut identificar tres dels agents de la Policia Nacional que van carregar contra les persones que pretenien votar en el referèndum de l'1 d'octubre del 2017.

El jutjat d'instrucció número 4 de Lleida ha iniciat aquest dimecres la fase d'instrucció arran de la denúncia presentada per Sirvent contra diversos agents de la Policia Nacional per les lesions que va patir durant les votacions del referèndum independentista. Durant la declaració, en què només han intervingut el jutge i l'acusació particular, la víctima ha pogut identificar tres agents de la Policia Nacional gràcies a les proves documentals –fotografies i vídeos.

L'advocat Jaume Alonso-Cuevillas, present en aquesta causa com a codefensa amb l'acusació particular, encapçalada per l'advocada Anna Llauradó –de la plataforma d'Advocacia per la Democràcia–, ha assegurat que la prova documental que obre les actuacions és "contundent". Segons ha subratllat, la prova mostra la "brutalitat" de les lesions que va patir Sirvent, com el trencament de costelles i diversos hematomes produïts per les puntades de peu d'un agent.

Malgrat que la investigació, un any i mig després dels fets, encara està en una fase molt inicial, els advocats de l'acusació particular manifesten que els fets podrien tipificar-se com un delicte de lesions amb agreujant d'odi i omissió del deure d'auxili. L'advocada Anna Llauradó ha considerat que els agents no van actuar amb la rapidesa i celeritat necessària davant la gravetat dels fets.

Alonso-Cuevillas ha asseverat que s'han identificat tres agents, un d'ells "clarament" per la cara i el número d'identificació, cosa que ha sentenciat que juguen "en camp contrari" i en són "conscients".

D'altra banda, Alonso-Cuevillas, que també defensa l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, ha informat que Puigdemont ha mostrat aquest dimecres el seu suport a Enric Sirvent, que aquest mateix matí ha rebut una trucada de l'expresident per enviar-li el seu "suport i una forta abraçada". També s'ha sumat al seu suport l'exconseller de Salut Antoni Comín, segons aquest lletrat.

Finalment, i preguntat l'advocat de Puigdemont sobre la seva possible inclusió en les llistes de cara a les eleccions europees, ha dit: "Soc advocat, m'agrada la meva feina i no em va malament, però si es creu que la meva contribució pot ajudar per denunciar en el cor d'Europa la situació que estem vivint a Espanya doncs estic a la seva disposició".