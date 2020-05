Els xiringuitos de la platja de Barcelona obriran finalment aquest estiu

Les taules i cadires poblaran finalment el litoral de Barcelona després que la crisi sanitària pel covid-19 fes trontollar l'obertura dels xiringuitos habituals aquest estiu. Un acord d'última hora entre els establiments i l'Ajuntament de Barcelona garanteix l'obertura amb condicions excepcionals aquest any: els xiringuitos guanyaran superfície per poder mantenir l'aforament actual garantint la seguretat i també se'ls aplicarà una rebaixa del 75% de les taxes abonades aquest any, segons consta al document de l'acord.

L'Ajuntament garanteix a aquests establiments unes condicions perquè puguin ser viables les obertures aquesta temporada. Així, es muntaran tarimes o passeres contigües als xiringuitos per separar prou les 30 taules i 120 cadires que tenen com a aforament màxim aquests establiments de platja. Aquesta ampliació d'espai es pot estendre a la temporada 2021 si segueix la situació d'excepcionalitat, segons recull el text.

Pel que fa a les condicions econòmiques, finalment la rebaixa del 75% del cànon ha convençut les empreses, que demanaven la supressió íntegra d'aquest import. El mes d'abril passat, l'Associació de Xiringuitos de Barcelona assegurava que no podrien obrir aquesta temporada per causa major si no es canviaven les condicions municipals. Així, van dir, corrien perill uns 750 llocs de treball que generen.

L'acord fixa que els establiments podrien començar a funcionar a partir d'aquest dilluns 25 de maig, però fa un afegitó: "sempre que la normativa estatal i autonòmica ho permetin i sempre que les condicions de la platja ho facin possible".

Pel que fa a les gandules i para-sols es mantindrà la mateixa superfície, i el nombre que es podrà col·locar dependrà del que permeti la distància de protecció de dos metres que estableixin les autoritats sanitàries.