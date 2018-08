Zoido admet que hi ha "llacunes" en la investigació de l'explosió d'Alcanar

L'exministre de l'Interior i dirigent del PP Juan Ignacio Zoido ha afirmat que hi ha "llacunes" en l'explosió de la casa d'Alcanar. Malgrat ha defensat que la comunicació de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra va ser "fluida", ha dit que hi ha alguns aspectes que haurà d'aclarir la investigació judicial.

"Reconec que, quan s'analitza amb posterioritat, un pot trobar alguna llacuna", ha reconegut després d'afegir que, això sí, la col·laboració hi va ser i segueix existint. "Institucional i també des del punt de vista policial", ha puntualitzat, segons recull Europa Press.

El que era ministre de l'Interior quan van succeir els atemptats ha apuntat sobretot a l'explosió d'Alcanar que va tenir lloc hores abans dels atemptats de Barcelona. Diu que cal saber "quines conseqüències va tenir" i com va ser la col·laboració entre "diferents cossos" policials les hores següents. La investigació ja va confirmar que la casa havia estat la seu de preparatius dels terroristes i que, en l'explosió, hi havia mort l'imam de Ripoll.

Encara que no ha volgut respondre a d'altres informacions de coordinació policial, Zoido sí que ha defensat que l'imam Es Satty es va radicalitzar després d'haver estat a la presó on va ingressar per un problema de drogues.

Ciutadans demana la compareixença de Buch al Parlament

Per la seva banda, Ciutadans ha registrat aquest dijous diverses peticions de compareixença al Parlament perquè el conseller d'Interior, Miquel Buch, i tres comandaments dels Mossos d'Esquadra expliquin en comissió parlamentària detalls sobre els atemptats del 17 d'agost de 2018 a Barcelona i Cambrils (Tarragona). El portaveu de Cs a la cambra, Carlos Carrizosa, ha dit en roda de premsa que les peticions s'han registrat aquest dijous i que intentaran que les compareixences es facin a la Comissió d'Afers Institucionals (CAI) perquè tracten assumptes "de gran abast que sobrepassen les competències de la Generalitat ", com un suposat viatge dels Mossos als Estats Units per reunir-se amb la CIA. "Ja ha transcorregut un any d'això (els atemptats) i arriba el moment que els ciutadans tinguem respostes de com va anar tot i puguem esbrinar si tot es va fer bé" o es van cometre errors, ha assegurat.

Segons ha pogut saber aquest diari, el viatge a què fa referència Carrizosa va ser de formació, i no tenia res a veure amb l'avís d'un possible atemptat a la Rambla. D'altra banda, aquest avís de possible atac a la Rambla no tenia cap relació amb l'atropellament massiu del 17-A, que va ser improvisat a l'últim moment quan van esclatar per accident els explosius que els terroristes fabricaven a Alcanar. La investigació ha pogut determinar que els terroristes s'havien plantejat uns altres objectius com la Sagrada Família i el Camp Nou.

D'altra banda, Carrizosa ha acusat els Mossos d'intentar "destruir les proves" sobre els viatges a Washington "a la furgoneta interceptada per la Policia Nacional que es portava a destruir des de la comissaria dels Mossos d'Esquadra". No obstant això, segons fonts amb accés a dades del cas, tota la informació que es va dur a la incineradora de Sant Adrià eren còpies impresos de documents digitalitzats que consten a l'arxiu dels Mossos d'Esquadra i no s'han esborrat, la qual cosa contradiu la teoria que manté que es van dur aquests papers a cremar per amagar-los.

Sobre el fet, també denunciat pel portaveu de Cs, que els Mossos d'Esquadra "havien negat que tinguessin coneixement dels antecedents de l'imam", val a dir que el cos policial ja ha explicat va ser un error que el primer informe dels atemptats, fet el dia 21, digués que no constaven els antecedents d'es-Satty. Tot i això, no s'ha aclarit perquè la Policia Nacional i la Guàrdia Civil no van informar als Mossos que havien investigat es-Satty el 2005 i el 2006 en el marc d'una operació contra el terrorisme jihadista.