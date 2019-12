El RACC alerta que sis línies de transport ja estan saturades abans que entri en vigor la zona de baixes emissions

Un estudi del RACC posa en dubte la capacitat de cinc línies de Rodalies i una de Ferrocarrils de la Generalitat per fer front a l'increment de demanda de transport públic per entrar i sortir de Barcelona que es generarà arran de l'entrada en funcionament de la zona de baixes emissions (ZBE) el pròxim 1 de gener. El problema no és tant quin mitjà de transport alternatiu triaran els usuaris de vehicles que no podran circular amb les restriccions, sinó que actualment aquestes sis línies ja estan per sobre de la seva capacitat màxima en hores punta i, per tant, segons l'entitat, no tenen marge per assumir nous potencials viatgers. Es tracta de les línies que uneixen la zona del Llobregat, el Maresme i algunes del Vallès amb Barcelona. El RACC conclou que si no s'apliquen actuacions de millora de la freqüència difícilment es podrà satisfer l'increment de demanda d'usuaris.

En concret, segons l'estudi del RACC, les línies de Rodalies R1 (Molins de Rei - Maçanet-Massanes), R2 (Castelldefels-Granollers), R2 Sud (Barcelona - Sant Vicenç de Calders) i R3 (Hospitalet de Llobregat - Puigcerdà) superen el 100% de la seva capacitat entre dos quarts de vuit i dos quarts de nou del matí d'un dia laborable. A més, les línies R4 de Rodalies (Sant Vicenç de Calders - Manresa) i la de Terrassa de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) també superen el màxim de capacitat entre dos quarts de nou del matí i les nou.

651x366 Nivell d'ocupació de les línies de Rodalies analitzades pel RACC / RACC Nivell d'ocupació de les línies de Rodalies analitzades pel RACC / RACC

El RACC recomana incrementar les freqüències i la capacitat de Rodalies i plantejar-se noves inversions, com ara el desdoblament de la R3, un nou túnel per a Ferrocarrils al Vallès o un tercer túnel per a les Rodalies de Barcelona, així com reforçar els serveis del bus exprés, que es considera que actualment està al 75% de la seva capacitat.

De fet, tal com va avançar l'ARA fa tot just un any, FGC ja té previst augmentar les freqüències de pas de trens a Sabadell i Terrassa a partir d'aquest 2020 després que la millora per les perllongacions del Vallès Occidental desbordessin les previsions i hagin disparat l’ús de les línies més d’un 65%.

Increment de demanda

L'entitat també ha intentat analitzar quin serà l'increment de demanda de transport públic a partir d'una enquesta a 400 usuaris que hauran de deixar el cotxe a casa a partir del mes de gener perquè no complirà amb la normativa ambiental. Un 11% desconeixien encara les noves restriccions. Entre la resta d'usuaris, un 18% dels que es mouen per dins de Barcelona i un 26% dels que venen de l'àrea metropolitana han decidit comprar-se un vehicle nou; mentre que entre un 30% i un 40% dels usuaris de les dues zones han decidit fer ús del transport públic a partir del mes que ve.

El RACC estima que en total uns 108.000 vehicles es quedaran sense etiqueta ambiental i que 134.000 persones necessitaran una alternativa de transport. Pel que fa a l'alternativa de desballestar el cotxe que no compleixi la normativa a canvi de la T-Verda, un títol de transport gratuït, un 31% dels enquestats desconeixien l'opció i gairebé un 39% han decidit acollir-s'hi.