Barcelona, a punt per limitar el trànsit en dies de contaminació

L'Ajuntament de Barcelona ha instal·lat aquest matí els senyals verticals per indicar quins carrers es consideren Zones de Baixes Emissions, és a dir, els carrers per on no podran circular els vehicles més contaminants durant els episodis de més pol·lució. La senyalització es pot trobar a diferents punts de la ciutat: les Rondes, la Meridiana, la Diagonal i les diferents entrades a Barcelona com les de Collserola i els ponts de Santa Coloma.

El comissionat d'Ecologia, Frederic Ximeno, assegura que ara Barcelona està preparada per si a partir de desembre hi ha algun episodi de contaminació alarmant: "Hem fet aquesta prèvia per anar mentalitzant la ciutadania. Volem que tothom sàpiga on és la Zona de Baixes Emissions. Per tant, aquests senyals ara són informatius i el dia d'episodi es substituiran amb un cartell de prohibida la circulació".

Barcelona finalitza així l'operatiu físic de preparació abans de l'inici de desembre, data quan entra en funcionament el pla de reducció emissions. Les restriccions s'aplicaran de 7h a 20h a partir de l'endemà que la Generalitat declari un episodi de contaminació atmosfèrica, que es preveu que sigui de 2 a 3 vegades l'any.