Investiguen una agressió sexual en grup a una noia a la Seu d'Urgell la nit de Nadal

Els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió sexual en grup a una noia de 19 anys la nit de Nadal en un local de la Seu d'Urgell. Segons fonts policials, la víctima hauria interposat una denúncia just després dels fets. Divendres passat els agents haurien detingut un home que ha quedat en llibertat amb càrrecs.

Els agents continuen investigant els fets per poder identificar la resta de persones implicades. Arran Alt Urgell, el col·lectiu feminista Alt Urgell i el col·lectiu Huldra han condemnat els fets.

La nit del passat 24 de desembre a La Seu s’ha tornat a repetir una agressió masclista vers una jove en un espai d’oci com és La Murga. L’agressió la van realitzar un grup de 5 nois d’Andorra i un de La Seu. pic.twitter.com/hlFwQHYYmt — Arran Alt Urgell (@Arran_AltUrgell) 30 de desembre de 2018

La noia va presentar la denúncia la mateixa nit dels fets. Segons hauria explicat a la comissaria, un grup de sis homes li haurien realitzat tocaments mentre era a la discoteca La Murga de la Seu d'Urgell. Per la manera com es van produir els fets, els Mossos els investiguen com un delicte d'agressió sexual, perquè consideren que hi va haver violència i intimidació, els dos requisits que ara mateix estableix el Codi Penal per a aquesta mena de delictes sexuals.

Després d'uns dies d'investigació, divendres els agents van arrestar un dels presumptes implicats en el cas, que va declarar al jutjat de guàrdia el dia dels fets. Segons fonts consultades, l'home hauria quedat en llibertat amb càrrecs després de comparèixer al jutge que investiga la denúncia.

De moment els Mossos mantenen oberta la investigació i no es descarten més detencions.