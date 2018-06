Activitats per descobrir el passat de banyoles

Entre les activitats i visites guiades que es proposen, n’hi ha que ajuden a descobrir el passat de Banyoles.

Ruta del puig de Sant Martirià

El puig de Sant Martirià és un esplèndid mirador sobre l’estany des d’on s’albira bona part del Pla de l’Estany, l’Empordà fins al mar, els Pirineus i l’Alta Garrotxa. La ruta permet conèixer les curiositats del lloc, fer una lectura del paisatge i entendre com funciona la conca lacustre. Gratuïta amb reserva.

Banyoles medieval: del carrer al campanar

Itinerari per conèixer com es va fundar Banyoles i com s’hi vivia durant l’Edat Mitjana. Amb la passejada es trobaran empremtes de la Banyoles medieval. Gratuïta amb reserva.

Visita al Parc Neolític de la Draga

El Parc Neolític de la Draga es l’únic poblat neolític lacustre de la península Ibèrica i data de fa uns 7.400 anys. Les troballes que s’hi han fet han revolucionat el coneixement que teníem sobre les primeres societats neolítiques del Mediterrani occidental.

Visita a les excavacions de la Draga

En el marc de l’exposició temporal La revolució neolítica. La Draga, el poblat dels prodigis, a la seu de Girona del Museu d’Arqueologia de Catalunya, es farà una visita per conèixer la feina que estan fent els arqueòlegs i les últimes troballes. Gratuïta amb reserva.

On dormen els objectes de la Draga?

On són els objectes que s’han trobat en el jaciment de la Draga? Si ho voleu saber podeu visitar les àrees internes i les reserves del Museu Arqueològic de Banyoles. Gratuïta amb reserva.

Vilauba en 3D: entrem a la vil·la romana

Vilauba va ser un centre d’explotació del territori que va funcionar durant gairebé tot el període romà. La passejada per la part residencial de la vil·la i la recreació virtual en 3D ajudaran els visitants a entendre com funcionava i com va evolucionar al llarg de 600 anys.

La ruta de les pesqueres

Les pesqueres són elements indissociables del paisatge de l’estany. Quan es van construir i per a què servien? Es reviuran anècdotes i es podrà entrar a l’interior d’algunes. Gratuïta amb reserva.

Jornada de portes obertes als museus de Banyoles

El 16 d’agost, festa local; el 14 d’octubre, Jornades Europees de Patrimoni; i el 20, 21 i 22 d’octubre, festa Major de Sant Martirià, hi ha portes obertes als museus de Banyoles.

Jornada de portes obertes al Parc Neolític de la Draga

El 14 d’octubre, Jornades Europees de Patrimoni, el Parc Neolític de la Draga obre les portes.

Excursió al puig Clarà

Excursió que travessa pinedes mediterrànies per arribar al mirador, des d’on en dies clars es pot veure el mar. Gratuïta amb reserva.

La ruta dels recs

Els recs creen un laberint d’aigua que s’estén per tota la ciutat i ajuden a entendre el creixement d’una Banyoles primer pagesa i després industrial. Gratuïta amb reserva.

Escultures a cel obert

Visites guiades al bosc de Can Ginebreda. L’escultor Xicu Cabanyes hi ha instal·lat bona part de les seves obres, que tracten temes com l’erotisme, homenatgen personatges històrics i fan crítica social i política del país.