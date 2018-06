Actors que us faran reviure altres èpoques històriques

Les visites teatralitzades són una manera divertida i amena de conèixer històries i llegendes del municipi. Els actors salten a l’escenari i es posen en la pell del naturalista Francesc Darder o altres personatges de temps passats.

Anem al museu amb el Sr. Darder

Francesc Darder prepara la inauguració del museu que ha cedit a la població i que, amb el temps, es farà molt famós. Està atabalat perquè també vol celebrar l’aniversari de la seva dona amb una gran festa. L’acompanyarem pel museu i descobrirem curiositats i anècdotes d’algunes peces. Imprescindible fer reserva.

(Duració: 1 hora. El punt de trobada és el Museu Darder. Més informació: 972 574 467 / comunicaciomuseus@ajbanyoles.org.)

Els tresors de les aloges

La companyia Teatre de Contacte conta la llegenda de les aloges, que

cada nit sortien dels seus caus per rentar la roba i ballar. Deien que qui fos capaç de robar-los una peça de roba seria ric per sempre més. Aquesta i altres llegendes s’expliquen tot recorrent els entorns de l’estany. Imprescindible fer reserva.

(Duració: 1 hora. El punt de trobada és l’Oficina de Turisme de l’Estany

Més informació: 972 583 470 / turisme@ajbanyoles.org.)

Que arriba l’abat!

El municipi de Banyoles s’està preparant per a l’arribada del nou abat. No tenen res a punt, però els banyolins se les hauran d’empescar perquè sembli que està tot acabat. Aquesta divertida visita teatralitzada nocturna, a càrrec de Teatre de Contacte, està pensada per a públic familiar. Durant l’activitat es podran conèixer els preparatius de l’arribada del nou abat en el centre de la vila de Banyoles mentre es desgranen històries d’antics clergues i llegendes dels rodals. Imprescindible fer reserva.

(Duració: 1 hora. El punt de trobada és Cal Moliner, a la plaça Major, 38. Més informació: 972 583 470 / turisme@ajbanyoles.org.)

Nuptialis

Els habitants de Vilauba estan de festa: la filla del propietari es casa. Assistirem, com a convidats inesperats, a un casament romà. Durant aquesta cerimònia tradicional, seguint els ritus ancestrals, potser sorgiran complicacions que s’hauran de resoldre. Caldrà esperar que al final de la festa tots plegats puguin brindar a la salut dels nuvis. Imprescindible fer reserva

(Duració: 1 hora. El punt de trobada és la Vil·la romana de Vilauba, a Camós. Més informació: 972 572 361.)