LES BORGES BLANQUES MÉS ENLLÀ DE L’OLI

CAFETERIA SLÀVIA

L’emblemàtica sala celebra aquest any el seu 25è aniversari, i ho fa de la millor manera, amb 25 concerts de 25 bandes que han passat per la cafeteria durant aquest quart de segle. L’Slàvia ha lluitat durant tots aquests anys per la descentralització cultural de les ciutats més grans i per atansar-la als habitants de les Borges; és per això que l’any 2013 va rebre el premi ARC a la millor programació d’espai musical i l’any 2016 va ser guardonada amb el premi Jaume d’Urgell, per la seva tasca de promoció i difusió d’artistes dels Països Catalans.

FIRA DE LA CERVESA ARTESANA

La Fira de la Cervesa Artesana de les Borges Blanques, coneguda com a FIRRA, celebrarà aquest any la seva sisena edició convertida ja en una festa consolidada del calendari garriguenc i més enllà. Any rere any, la cervesa troba a les Borges Blanques un escenari perfecte per presentar-nos les seves qualitats i condicions. Parades de cervesa artesana de la terra, música en viu, discjòqueis, animació infantil, sortejos, tallers, dinars populars, vermuts i moltes activitats més faran que el nostre pas per la capital de Les Garrigues resulti d’allò més interessant. L’edició passada va comptar amb una desena d’elaboradors artesans de la demarcació amb prop d’una trentena de cerveses diferents que van fer les delícies de tots els assistents.

EL TERRALL

Al centre de la ciutat hi trobareu el passeig del Terrall, una zona verda amb dues basses plenes de peixos, cignes i ànecs i un gran jardí amb diversitat de plantes i arbres. Antigament es tractava d’una única bassa que recollia l’aigua de la pluja i servia per abeurar els animals i per abastir l’únic molí de les Borges. Dins del recinte també hi ha una antiga premsa d’oli de biga del segle XVII, un monòlit dedicat al pagès de les Garrigues, un monument a la sardana, a les víctimes de Mauthausen i a Francesc Macià.

ESPAI MACIÀ

Les Borges reivindica la figura de Francesc Macià amb l’Espai Macià, un centre d’interpretació centrat en la vida i carrera política del 122è president de la Generalitat de Catalunya, la família del qual era originària de la població. Aquest espai mostra, comparteix, recupera, preserva i difon el patrimoni documental, gràfic, audiovisual i sentimental lligat al polític català, perquè els assistents iniciïn una reflexió de les arrels del catalanisme, molt necessària en els temps actuals.

FESTA MAJOR DE LES BORGES BLANQUES

Les Borges Blanques dona el tret de sortida a la Festa Major el primer cap de setmana de setembre. Dels actes que hi tenen lloc en destaca la multitudinària trobada de gegants, grallers i correfocs, que se celebra des de l’any 1983 i que compta amb la participació de més de vuitanta colles geganteres de Catalunya amb gairebé 150 gegants. La trobada ha estat declarada recentment com a Festa Popular d’Interès Cultural.

ANTIC MOLÍ DE CAL GINERET

El molí de Cal Gineret, construït a finals del segle XIX, és un dels seixanta que existien antigament a la capital de les Garrigues i una de les poques construccions de pedra que queden al municipi. L’espai, que va ser utilitzat com a refugi antiaeri durant la Guerra Civil, és un edifici senyorial que es troba ubicat a la cruïlla del carrer de la Font i el carrer de Sant Pere. Amb la recuperació d’aquest equipament, en què s’han deixat al descobert les voltes de canó existents, les Borges Blanques ha volgut conservar el patrimoni històric i cultural del municipi, que passarà a formar part de la Ruta de l’Oli. L’espai, ara museïtzat, compta amb un equipament audiovisual permanent, per tal d’oferir al visitant una experiència completament immersiva.

LES CABANES DE VOLTA

Les cabanes de volta són construccions de pedra seca, molt abundants a la comarca de les Garrigues. En aquestes construccions s’hi feia vida al temps de recollir l’oliva, de llaurar i de podar. Durant la Guerra Civil van servir de refugis antiaeris. La Ruta de les Cabanes de Volta ofereix un itinerari guiat per diverses construccions de pedra seca distribuïdes en quatre municipis de la comarca de les Garrigues, que són les Borges Blanques, l’Albi, Vinaixa i Castelldans. El recorregut es pot fer amb l’ajuda d’un desplegable del mapa de la ruta i amb una guia que, a més d’oferir informació de les construccions que formen part de l’itinerari, indica les coordenades de cadascun d’aquests punts d’interès perquè puguin ser localitzats per mitjà d’un dispositiu GPS.

FESTA DE SANT SALVADOR

L’ermita de Sant Salvador és un espai emblemàtic de les Borges que cada any acull diverses trobades populars com l’Aplec de Sant Salvador, que té lloc cada agost en honor al sant i que aplega gairebé mig miler de persones. Situada a la carretera en direcció a Cervià de les Garrigues, és un edifici humil de transició del romànic al gòtic i que acull cada estiu aquesta festa, que és organitzada per l’Associació d’Amics de Sant Salvador amb la col·laboració de la Parròquia de les Borges. Els principals actes són la celebració de la missa, les sardanes i el sopar de germanor. L’ermita, situada a 3,4 quilòmetres de les Borges Blanques, va ser declarada l’any 2002 Bé Cultural d’Interès Local i recentment s’hi han fet alguns retocs, millorant el sistema de rec de l’entorn.