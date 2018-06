Banyoles, un regal per a les famílies

Fa cinc anys, l’Ajuntament de Banyoles va començar la campanya Vine en família i et regalem Banyoles per atraure el turisme familiar. Com cada any, començarà el 15 de setembre i durarà fins al 31 de desembre. Totes les famílies que s’allotgin un mínim de dues nits en alguns dels establiments inscrits tenen allotjament de franc per a un màxim de dos infants de 0 a 11 anys, descomptes en nombroses activitats i entrades gratuïtes als museus Darder i Arqueològic.

Per això no és estrany que, de l’oferta de més de seixanta activitats que s’han programat per a aquest 2018, trenta-quatre siguin per fer en família, i n’hi hagi quatre de noves. Aquí recollim totes les activitats. Per a més informació consulteu la web www.banyoles.cat/turisme.

Gimcana d’orientació en família

Aquesta gimcana és una activitat pensada per gaudir en família, i descobrir alhora punts d’interès del Parc de la Draga. Amb l’ajuda d’una brúixola, els participants hauran de resoldre enigmes i superar reptes en el mínim temps possible. Gratuïta amb reserva.

Fem de científics: descobrim el travertí

Sabeu què és el travertí i de quina manera es forma aquesta roca tan pròpia de Banyoles? Descobriu-ho i feu el vostre fòssil. Activitat gratuïta, però cal fer reserva.

Fem de científics: descobrim els ocells

Sabeu quins són els ocells de l’Estany? Coneixeu la relació que tenen les potes i becs amb l’hàbitat i alimentació? En voleu saber curiositats? Gratuïta amb reserva.

Avui fem de neolítics!

Activitat familiar en què es visita l’interior de les cabanes ambientades en la prehistòria del Parc Neolític de la Draga per endinsar-se en la vida quotidiana dels homes i dones de fa més de 7.000 anys. A partir de 3 anys. Imprescindible fer reserva.

Tir amb arc a la muralla

Grans i petits poden iniciar-se en aquesta modalitat esportiva en un entorn medieval al Parc de la Muralla. Gratuïta amb reserva.

Descobreix l’estany en caiac

Conèixer l’estany des de dins és una experiència captivadora i una oportunitat única per observar de prop la fauna, la flora, el travertí en formació, el paisatge... A partir de 8 anys. Imprescindible fer reserva.

La llegenda del drac de Banyoles (titelles)

Els habitants de Banyoles estan esgarrifats perquè un drac molt ferotge s’ha instal·lat a l’estany. Qui els salvarà de la fera? Gratuïta amb reserva.

La llegenda d’en Morgat (titelles)

En Morgat llaurava tranquil·lament amb l’ajut dels seus bous quan els camps es van enfonsar davant dels seus propis ulls! Espectacle per saber com es va formar l’estany. Gratuïta amb reserva.

Fem memòria dels oficis antics. Oficis lligats a l’aigua (1a part)

Tot resseguint el rec Major, es descobreixen els oficis lligats a l’aigua i es visiten els espais testimonis d’aquestes activitats. Gratuïta amb reserva.

Fem memòria dels oficis antics. L’ofici de paperer (2a part)

Visita al molí de la Farga, un molí paperer en actiu. Gratuïta amb reserva.

L’abat Bonitus i les seves històries (conte amb titelles)

L’abat Bonitus és molt vellet i despistat; sort del seu ajudant, en Martirià. Gratuïta amb reserva.

En Blauet i el follet (conte amb titelles)

En Blauet, un ocell que viu a prop de l’aigua, i el seu amic follet expliquen una història sobre l’estany i els animals que hi viuen. Gratuïta amb reserva.

Des de la Tirona, juguem en família

Una volta a l’Estany amb barca també dona lloc a jocs, obervació de l’entorn i titelles.

Joc ‘Entre la pedra i l’aigua’

Poseu a prova el vostre enginy mentre exploreu el Barri Vell de Banyoles per buscar-hi coses amagades. Gratuïta amb reserva.

Dragon Boat, les barques del drac

Activitat única a Catalunya. Es tracta d’una modalitat mil·lenària de piraguïsme que prové d’antigues tradicions xineses. Imprescindible fer reserva.

En Blauet i els deu secrets

Titelles, joc i experimentació. En Blauet ha de descobrir deu secrets per evitar que en Destraler talli la vegetació de l’estany. Gratuïta amb reserva.

Seguint el rastre de la llúdriga

Després d’haver estat desapareguda durant molts anys, la llúdriga ha tornat a l’estany. Gratuïta amb reserva.

Descobreix l’estany amb KangooJumps

Amb les botes saltadores KangooJumps, aquesta activitat permet descobrir un dels indrets més emblemàtics de l’estany. Imprescindible fer reserva.

Fes créixer el petit artista

Taller infantil per acostar el món de l’art als més petits. De 6 a 12 anys. Imprescindible fer reserva.

Matins verds

Observació de l’entorn, experimentació, tallers creatius, jocs de descoberta ambiental, contacte amb la natura i sortides de camp.

I nvestiguem els mamífers

A través de l’observació, el tacte i la manipulació aprendrem coses dels mamífers de les nostres contrades. A més, dins l’Espai Darder podrem conèixer altres mamífers de terres llunyanes. Imprescindible fer reserva.

Exploradors de l’estany

Descoberta de tot el que hi ha a l’estany i el seu entorn. En el Museu Darder ens endisarem en la recerca del fons de l’estany, la seva vegetació i la fauna. Gratuïta amb reserva.

El món de les cigonyes

Passejada per descobrir l’hàbitat i costums d’unes aus emblemàtiques. Gratuïta amb reserva.

L’enigma del bosc de les goges

Joc familiar per descobrir el bosc de les Estunes. Gratuïta amb reserva.

La llegenda de les goges (titelles i taller)

La llegenda de les goges explicada amb titelles i taller per aprendre a confeccionar un titella. Gratuïta amb reserva.

En Blauet i el retorn dels aiguamolls

Descoberta de les llacunes de Can Morgat. Gratuïta amb reserva.

Caiac per les ribes de l’estany de Porqueres

Navegació amb caiac per les ribes més salvatges de l’Estany.

Visita guiada al bosc de les Estunes i tir amb arc

Passejada per la riba cap a l’emblemàtic bosc de les Estunes, on es podrà practicar tir amb arc.