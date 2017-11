Carrers plens d’olors, gustos i activitats

El segon cap de setmana de novembre, just al mig de la tardor, Santa Coloma de Farners s’engalana per celebrar l’estrena de les noves ratafies de l’any, que s’han estat macerant els últims mesos. Des d’avui fins diumenge, la Festa de la Ratafia omple la plaça Farners i els carrers dels voltants de parades amb productes artesans, de proximitat i relacionats amb la ratafia. Totes les activitats de la festa van tenir l’any passat una gran afluència, amb tallers i activitats plens al cent per cent. Els paradistes van assolir un notable increment de vendes. “Cada any tenim més visitants i els donem més varietat en les activitats festives i didàctiques al voltant de la ratafia”, diu Xavi Amat, membre de la Confraria de la Ratafia, que coorganitza la festa. “La situació política del país fa que la gent reivindiqui tot el que és català, i la ratafia és la beguda nacional ”, recorda Amat.

Programació diversa

Aquest any hi ha xerrades sobre plantes i teràpies, com la de Josep Pàmies; exposicions com En Panxo li va dir..., dedicada a Francisco Fondevila, Panxo, un personatge popular creador de la cèlebre pomada Panxo; concerts com els de Marc Parrot, Orquestra Fireluche, Hora del Joglar o Dàmaris Gelabert, o el Ball de la Ratafia, que reuneix Raska, The Buhos i Orquestra Tropical. Al tradicional sopar popular, aquest any amenitzat per Fel Faixedas i Carles Xuriguera, es nomenen els nous confrares. A la Vela de Ratafia s’hi podrà adquirir la ratafia Corriols (No a la MAT), el llibre Els colors de la ratafia, d’Anna Selga, el xarop suís d’herbes de la ratafia, el vinagre de ratafia Virat, la ratafia del 125è aniversari de Ratafia Bosch i tota mena de ratafies de Catalunya.

L’Espai Xics permet participar en manualitats, jocs i tallers. A la carpa del circ s’hi faran espectacles orientats sobretot als infants. A l’espai Ratafiàrium s’hi mostra la gastronomia a base de ratafia, i a la Vela de la Ratafia s’hi fa el tast i venda de ratafies de tot Catalunya.

La litúrgia de la festa

Els rituals marquen l’inici i el final de la festa, que inclouen la processó de l’inici i la cerimònia d’investidura dels nous confrares i del confrare d’honor, que aquest any serà Faustí Bosch, de Destil·leries Bosch, amb motiu del 125è aniversari de l’empresa. 

El dissenyador colomenc Xavier Massaneda, autor del cartell, ha volgut donar-hi “un to trencador basat en imatges icòniques”.