Castelló reivindica Carles fages de climent

Aquest any se celebra el cinquantenari de la mort de Carles Fages de Climent (Figueres, 1902-1968), escriptor empordanès estretament lligat a Castelló d’Empúries.

Fages de Climent és un dels autors més prolífics de la literatura catalana del segle XX, amb una extensa obra com a poeta, cronista, dramaturg i novel·lista. Tanmateix, el seu caràcter trencador i revolucionari, i la seva lluita per la llengua i la cultura catalana el van relegar injustament a un segon pla en les antologies poètiques catalanes. Per això, un dels objectius principals de l’Any Fages de Climent, impulsat per la Institució de les Lletres Catalanes i la Comissió Fages de Climent, és reivindicar la seva figura i situar la seva obra en la posició que li pertoca.

Fill de dues nissagues importants empordaneses, els Fages i els Climent, la vida i l’obra de l’escriptor està profundament vinculada a l’Empordà: aquesta regió és l’escenari que ha inspirat sempre els seus versos, com demostra, per exemple, Somni de Cap de Creus, una de les obres més conegudes del poeta. La cultura popular d’aquesta comarca també és molt present en el seu imaginari. És present, per exemple, a Empòrium, la de tres muralles, una comèdia inèdita publicada el 2012, o El Bruel, que narra una llegenda medieval situada als aiguamolls de l’Empordà.

A Barcelona, Fages de Climent va entrar en contacte amb els intel·lectuals noucentistes, especialment amb Eugeni d’Ors, de qui va ser deixeble. L’herència noucentista es manifesta en el rigor formal i lingüístic dels seus textos, que, a més, incorporen elements tradicionals i populars. L’escriptor també va col·laborar amb Salvador Dalí, que va il·lustrar alguns dels seus escrits, com Balada del Sabater d’Ordis. Jordi Canet, comissari de l’Any Fages de Climent i responsable de l’Arxiu Fages de Climent de Castelló d’Empúries, explica que Fages de Climent, com Dalí, absorbeix “tot el substrat geogràfic, humà, emotiu i popular de l’Empordà”.

Ruta literària per Castelló i el seu entorn

El vincle de l’escriptor amb Castelló d’Empúries prové de la família Climent, que es va establir al poble al segleXVIII. La Casa Climent és una de les parades de l’itinerari literari que organitza l’Ajuntament de Castelló d’Empúries juntament amb la Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada - Carles Fages de Climent de la UdG. La ruta recorre els racons de la vila que més captivaven el poeta, com “el pont llevadís d’il·lusions perdudes” ( Tots els sonets ) del portal de la Gallarda, la conca dels aiguamolls, les closes, els conreus o “elslaberíntics canals d’Empuriabrava” ( Trena de set aigües ).

Durant la seva joventut l’escriptor va viure a Barcelona, però, tot i que va guanyar premis i reconeixements importants, mai va tenir la rebuda que mereixia i finalment es va tornar a establir a l’Empordà, primer a la Casa Climent de Castelló i després a Figueres, on va morir. Malauradament, gran part de la seva obra escrita a l’Empordà no va ser publicada i “aquest ha sigut el gran inconvenient per adonar-nos de la rellevància d’aquest autor”, lamenta Canet.

30 títols inèdits

Fages de Climent només va publicar 14 títols en vida, i actualment s’han descobert més de 30 obres inèdites de gran interès. Des dels últims anys, des de la Comissió Fages de Climent i l’Arxiu Fages de Climent de Castelló d’Empúries s’està treballant en l’estudi, la difusió i l’edició de tot aquest material. Després d’aconseguir que se celebrés oficialment el cinquantè aniversari de la seva mort, l’objectiu és publicar el màxim d’obres possibles, per seguir difonent, estudiant i reivindicant un autor que es vol donar a conèixer com un dels escriptors més importants de la literatura catalana del segle XX.