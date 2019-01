Quines són les principals novetats d’aquesta 56a Fira de l’Oli i les Garrigues?

La novetat principal d’aquest any se centra en l’element culinari. Enguany la fira comptarà amb uns xefs d’excepció, com els germans Torres, Carme Ruscalleda i Eduard Carulla, i amb una proposta de carta d’olis d’alta qualitat que es podrà trobar a les taules dels millors restaurants de Catalunya. La veritat és que, per a nosaltres, acollir aquesta proposta d’olis excepcionals per consumir a taula és la millor novetat que podem aportar.

L’any passat parlàvem de la importància de potenciar la internacionalització de la fira i el sector millorant la comercialització del producte. Quins progressos s’han fet en aquest sentit?

La fira pretén ser una finestra i un altaveu a l’exterior per als molins de la nostra terra. Nosaltres ens encarreguem de marcar el camí i les empreses han de valorar i veure com hi aposten i quina estratègia estableixen per fer possible aquesta millor projecció i internacionalització. I ens consta que molts ho estan fent molt bé, com per exemple Les Cabanes de Juncosa, que l’any 2018 va guanyar l’or al Concurs Internacional AVPA París Gourmet i el bronze a l’Oil China Competition.

Quins són els objectius a llarg termini?

A llarg termini existeixen diversos objectius. D’una banda, la consolidació i expansió de la cultura de l’oli com a element bàsic d’una dieta mediterrània equilibrada, i també com a element preventiu d’algunes malalties existents avui en dia en una societat del benestar com la nostra. En aquest sentit, volem que cada cop existeixin més referents en positiu sobre aquest producte d’alta gamma i algun dia poder assolir el nivell d’excel·lència que té el vi. També que, com en aquest cas, els consumidors d’un restaurant puguin demanar un oli a la carta, ja que és un complement més per a la degustació d’un plat, no un simple amaniment. Que aquesta cultura tan nostra arribi on no es disposa d’aquest producte bàsic és fonamental per a nosaltres. Un altre objectiu és advocar pel territori. Volem consolidar el volum de vendes d’aquest producte tan preuat perquè els seus productors tinguin una sostenibilitat econòmica. I, sobretot, aconseguir un arrelament dels joves en la tradició de la terra. Que hi hagi gent d’una nova generació que cregui en l’explotació de les oliveres i que generi una massa d’inversió i de projectes al territori.

Pregunta gairebé obligada: què té l’oli de les Garrigues que el fa tan especial?

És un oli amb molta tradició i amb uns components gustatius i d’acidesa únics. Tot i que l’arbequina cada cop es planta a més llocs, la d’aquí té unes qualitats que la fan diferent. És la suma de molts elements -el clima, la terra, els corrents d’aire...- el que fa tan especial la nostra arbequina.

Les Garrigues és terra d’oli, però aquí no s’acaba tot. Quines són les seves propostes per als lectors que vulguin visitar les Garrigues i la seva capital, les Borges Blanques?

Com dius molt bé, l’oli és un gran referent de la nostra terra, però no és l’únic. També cal tenir en compte, per exemple, aquests pobles típics de la nostra comarca, construïts en gran part amb pedra seca, una forma de construcció característica de les nostres terres i reconeguda fa poc com a Patrimoni de la Humanitat. Gaudir dels singulars paisatges que aquestes construccions de pedra seca ofereixen, tant en l’àmbit rural com en l’urbà, és un gran reclam. Cal, també, parlar de la fortalesa ibèrica dels Vilars d’Arbeca o de les pintures rupestres del Cogul. Les valls, els paisatges i els pobles de la nostra terra són un atractiu complementari a l’oli. La unió de cultura, història, patrimoni i oli és el nostre punt fort, i ben aviat obtindrem uns resultats òptims en visites i projectes turístics.