Hi ha (molta) vida més enllà de la Fira de Sant Josep

EXPOCLÀSSIC

El cap de setmana del 4 i 5 de maig arriba l’Expoclàssic, una fira adreçada al món del motor històric i clàssic. El seu contingut inclou exposicions amb peces de col·lecció tant de cotxes com de motocicletes, a més d’un ampli mercat de l’automòbil, motos, accessoris i col·leccionisme.

Unes 10.000 persones visiten any rere any aquest certamen, que convoca també la Trobada de Motos Clàssiques Ciutat de Mollerussa.

LO VERMUTET

Recuperar el vermut dels diumenges. Amb aquest objectiu naixia Lo Vermutet, una iniciativa que van posar en marxa establiments de Mollerussa i que més tard s’acollia sota el paraigua de Fira de Mollerussa per donar-li més difusió. La iniciativa va canviar de format l’any passat i va passar a celebrar-se als mateixos locals sota el lema “De bar en bar” i amb doble horari de migdia i nit.

El nombre d’establiments participants, així com la degustació de tapes i l’animació amb música, ha portat any rere any a rebre una més que bona acollida del públic.

MOLLERUSSA DRONE PARTY

La 4a edició d’aquesta festa obria la temporada firal de la capital del Pla d’Urgell al febrer amb la millora de les instal·lacions de cara a la visibilitat de l’esdeveniment cap al públic visitant i amb l’obertura de la concentració a un públic més jove.

La MDP va programar una cursa oficial corresponent al primer campionat català de curses de drons de carreres.

MOLLERUSSA LAN PARTY

Una de les cites per les quals Fira de Mollerussa ha apostat més clarament al llarg dels últims anys és la Mollerussa Lan Party (MLP), que enguany celebrarà la seva 12a convocatòria amb la vista fixada en els 700 inscrits.

Mitjançant la promoció d’activitats relacionades amb els audiovisuals, els videojocs i les noves tecnologies, la MLP s’ha erigit en un dels esdeveniments de la província amb més repercussió a escala estatal.

CONCURS DE PINTURA RÀPIDA

La capital del Pla d’Urgell acollirà el 22de setembre del 2019 el Concurs de Pintura Ràpida Ciutat de Mollerussa després que la banqueta del canal d’Urgell protagonitzés l’anterior edició del certamen, en què l’artista d’Abrera Julio Garcia va fer la millor obra entre la trentena de participants.

La dotació econòmica puja a 5.275 euros entre els nou premis atorgats.

AUTOTRAC

Convertida en una de les trobades automobilístiques d’ocasió de referència del territori, l’altrament dita Fira de la Maquinària Agrícola i Industrial, Furgonetes, Automòbils, Caravanes, Autocaravanes i Camions d’Ocasió obrirà les portes el 12d’abril als milers de persones que cada any recorren els més de 20.000 metres quadrats de superfície d’exposició.

Autotrac és la primera de les duesfires que se celebren a l’any adreçades al sector d’ocasió de maquinària agrícola i industrial i de l’automòbil.

EQUIMOLLERUSSA

Mollerussa aposta per la competició eqüestre internacional amb el nou certamen EquiMollerussa. Del 4 al 6 de maig l’esdeveniment celebrarà la seva 2a edició amb la vista fixada en la setantena de criadors i els 200 cavalls que van participar l’any passat.

EquiMollerussa es presenta, a més, com a proposta d’oci familiar, ja que es podrà visitar de manera gratuïta i disfrutar de tota una oferta complementària que inclourà competicions de salt, espectacles eqüestres, part gastronòmica, exposicions de maquinària i activitats formatives.

AUTOTARDOR

L’últim cap de setmana d’octubre el recinte firal de Mollerussa acull la tercera de les fires anuals adreçades al sector de la maquinària i els automòbils, la segona si ens referim al sector d’ocasió. Enguany el certamen arriba a la 25a edició, del 25 al 27 d’octubre.

En el marc de la fira se sorteja un premi de 3.000 euros -com a Autotrac i al Saló de l’Automòbil, de 6.000 euros- entre els compradors d’un automòbil. L’any 2018 entre els tres certàmens es van vendre 532 cotxes per un import de 10,2 milions d’euros.