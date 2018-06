Joana Vilà: “turísticament estem creant un edifici molt sòlid”

Banyoles sempre ha tingut l’estany, però els Jocs Olímpics de 1992 van representar un impuls molt important per donar-la a conèixer i portar-hi turisme esportiu d’arreu del món. Ara la ciutat treballa per obrir-se a altres segments. Joana Vilà és la regidora de Turisme i Promoció Econòmica de Banyoles des de fa deu anys.

L’estany de Banyoles és conegut internacionalment i és un atractiu indiscutible. Quins altres atractius té la ciutat?

En els últims anys s’ha treballat per crear un vincle entre l’estany i el Barri Vell. Per facilitar el flux de gent entre els dos llocs es van reformar diversos carrers per habilitar-los per a vianants i en 10 minuts es pot anar de l’un a l’altre. A més, gran part del centre històric compta amb carrers per a vianants amb estil propi, ja que estan fets amb pedra de travertí, que és la pedra de Banyoles. Una altra forma de visitar el centre de la ciutat és seguint el curs de l’aigua dels recs, els canals de desguàs que van construir els monjos del monestir de Sant Esteve per aprofitar l’aigua de l’estany. També, a l’entorn de l’estany, hi ha espais de gran interès com el bosc de les Estunes, la zona de cigonyes, el Parc Neolític de la Draga o l’església romànica de Santa Maria de Porqueres. A més, a la resta de la comarca hi ha un gran ventall de rutes a peu o en bicicleta, monuments i jaciments arqueològics.

Fins a finals d’any han programat 58 activitats. Novetats?

Enguany s’han programat sis activitats noves, entre les quals diferenciem les enfocades a un públic adult, com la Ruta al Puig de Sant Martirià i la visita a Vilauba en 3D; d’altres, com Fem de científics a l’Estany, Descobrim el travertí i Descobrim els ocells són per al públic familiar.

Aquest serà el 5è any de la campanya Vine en família i et regalem Banyoles. ¿En què consisteix?

La fem del 15 de setembre al 31 de desembre i ofereix diversos avantatges a les famílies que s’allotgen un mínim de dues nits, com ara dormir i esmorzar gratuït per a nens de fins a 12 anys. També hi ha una promoció amb ofertes, descomptes i serveis gratuïts en activitats com visites a museus o viatges amb la barca Tirona i amb el trenPinxo, o l’entrada al parc infantil Planeta Màgic. A les famílies se’ls dona un fulletó per gaudir de tots els avantatges de la campanya i perquè aconsegueixin un joc d’imants amb il·lustracions típiques de la ciutat, que s’entreguen a l’Oficina de Turisme un cop acabada l’estada aportant el fulletó segellat. És un regal bonic perquè les famílies tinguin un record de Banyoles.

En turisme esportiu, van fer un salt a partir dels Jocs. ¿Encara en noten els efectes?

Els Jocs Olímpics van ser un gran impuls per a la ciutat però el resultat que hem aconseguit fins a l’actualitat és fruit del treball constant d’aquests anys. El 2004 Banyoles va ser la primera destinació de turisme esportiu de la Generalitat i a partir del 2007 hem internacionalitzat diverses proves esportives que atrauen esportistes d’arreu del món. Som la seu d’entrenament de rem olímpic i de triatló de la selecció olímpica de rem de la Xina i dels equips de triatló de Nova Zelanda i la Gran Bretanya.

Vostè és regidora de Turisme i Promoció Econòmica des del 2007. Quina transformació ha vist en aquests anys?

Resumir 10 anys és complicat. Potser em quedo amb el fet que hem escoltat, observat, dissenyat, implementat i avaluat, i això ens ha permès avançar i potenciar els diferents aspectes que ens hem proposat potenciar. Han sigut petits canvis estructurals, no hem buscat grans transformacions. L’estany ha sigut, és i serà el gran reclam de Banyoles. L’esport, el paisatge, la història i la cultura també són actius importants i els hem anat consolidant. Hem avançat molt però crec que aquests deu anys tot just hem preparat i construït els fonaments d’una part de la planta baixa. Però estem creant un edifici molt sòlid.

Per on passa el futur turístic de Banyoles?

Hem de seguir potenciant el turisme familiar i l’esportiu però sense perdre mai la identitat. Banyoles és una ciutat autèntica, té gent de totes les classes socials, comerç, turisme, indústria, barris residencials i un barri vell. És molt activa socialment i culturalment i, en termes generals, la gent hi està còmoda, tant la que hi viu com la que la visita més o menys ocasionalment. Això ho hem de preservar. No parlaria tant de creixement com de consolidació, fidelització, de treballar per generar la millor experiència possible en els visitants que vinguin. Que venir a Banyoles sigui agradable, motivador i desperti il·lusió. I això ho aconseguirem treballant i consolidant l’oferta d’activitats, de serveis i de propostes a parts iguals. Créixer quantitativament no és un objectiu prioritari ara per ara; créixer qualitativament sí que ho és.