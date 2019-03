Marc Solsona: “A Mollerussa no entendríem un mes de març sense la Fira”

La millor carta de presentació de Mollerussa és la seva Fira, la de Sant Josep. I la millor carta de presentació d’aquesta Fira, amb 147 anys d’història, ve de la mà, com no podia ser d’una altra manera, del seu president, Marc Solsona, també alcalde de la ciutat. Amb ell fem un repàs per la història d’un esdeveniment que s’ha mimetitzat perfectament amb l’estructura de la ciutat i amb la seva ànima. Perquè Mollerussa és Fira, i la Fira és, per sobre de tot, Mollerussa.

És la 147a Fira de Sant Josep. Quina ha sigut la seva evolució des que va néixer fins avui dia?

147 anys de Fira són molts anys. Això vol dir que Mollerussa ha viscut, a través de la Fira de Sant Josep, la transformació del sector agrari i la seva adaptació a la maquinària agrícola. Hem passat de veure maquinària empesa per tracció animal fins a la tracció mecànica d’avui en dia. A Mollerussa onze anys abans de la primera Fira hi va arribar el tren, i deu anys abans es va regar la primera finca del canal d’Urgell. Sense aquestes dues fites, la Fira de Sant Josep no hauria existit mai, per tant va molt lligada a la transformació del territori d’aquesta plana de Lleida. Durant aquests 147 anys hi han passat moltíssima gent anònima i molts voluntaris que han fet possible que hagi crescut tant.

On es va celebrar la primera Fira?

La primera Fira va tenir lloc a la mateixa estació de tren, i a mesura que ha anat creixent, juntament amb les maquinàries i, evidentment, la mateixa ciutat de Mollerussa, l’espai firal s’ha anat transformant i adaptant. Actualment estem parlant de 25.141 metres quadrats nets ocupats de recinte firal. I és l’única fira professional que es fa a dins d’un entorn urbà. A més, aquest any també tenim el 4t Saló del Tractor, que és biennal. Si també hi sumem els 39 anys del Saló de l’Automòbil, el segon saló més important de vehicle nou que hi ha a Catalunya, el resultat és un mix d’economia molt potent per a la ciutat.

¿Aquest creixement de la Fira pot propiciar que algun dia s’hagi de deixar de celebrar a dins de la ciutat?

El que diferencia la Fira de Sant Josep de qualsevol altra fira professional és que el recinte és un espai eminentment urbà. Per tant, els veïns vivim la pre-Fira, la Fira i la post-Fira, fet que pot provocar certes incomoditats, però alhora fa Fira, i nosaltres no entendríem un mes de març sense la Fira de Sant Josep a dins del municipi. Segons la FEFIC, a Mollerussa tenim 12.000.000 d’euros anuals d’impacte econòmic indirecte a les botigues, als comerços i a la restauració de la ciutat gràcies a les nostres fires. El model Mollerussa és un model molt compacte, són 7 quilòmetres quadrats de terme municipal, i no podem marxar d’aquí. Som aquí, som això. El que hem de fer és adaptar-nos perquè aquesta fira continuï sent urbana.

Quin és el secret perquè la Fira de Sant Josep compleixi enguany 147 anys?

Penso que es deu principalment al fet que hem sabut llegir els canvis del sector agrari i visualitzar-los a la Fira. També perquè hem tingut una mentalitat oberta, i si hem hagut de canviar alguna cosa ho hem fet sense problema. De cadascun d’aquests problemes n’hem sabut crear una oportunitat i transformar-nos a escala interna. Hem rebut el testimoni de molts anys, i la nostra intenció és entregar el llistó millor de com ens el vam trobar. La Fira de Sant Josep és la millor carta de presentació del municipi.