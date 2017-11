Més activitats per als més petits

La Festa de la Ratafia sempre programa activitats per complaure tota la família, i especialment els més petits. A més, cada any creix i en aquesta edició incorpora un nou espai que s’ubicarà al pati de l’Escola La Salle i que està pensat precisament per a ells: una carpa de circ. Allà hi haurà un ampli ventall d’espectacles en sintonia amb l’esperit de la festa: circ, titelles, teatre, cançons d’autor o música amb instruments infantils. Entre els artistes que hi actuaran hi ha el músic Marc Parrot i la il·lustradora Eva Armisén, que presentaran l’espectacle Tots a taula, en què sis personatges explicaran les seves experiències al voltant del menjar. Per la seva banda, l’Orquestra Fireluche portarà a Santa Coloma el seu nou disc, Colibrí en flames, que van presentar al març.

Titelles Pam i Pipa, una companyia de reconeguda trajectòria, presentarà l’espectacle Miranius per als nens i nenes de 0 a 3 anys. També serà de titelles l’espectacle Kumulunimbu, del col·lectiu Ortiga, que vol parlar de la immigració als més petits. El grup infantil Pony Pisador presentarà el seu primer disc, Yarr’s i Trons!, i hi haurà un espectacle de clown de Contaminando Sonrisas.

Espai Xics

L’oferta per a la canalla es complementa amb l’Espai Xics, on els visitants podran aprendre a jugar a diferents jocs. També s’hi farà un campionat de cub Rubik, amb un taller inclòs per aprendre a resoldre’l, i es presentaran diferents jocs educatius a càrrec d’El Ninot. La diversió també estarà garantida en el concert que la pedagoga, musicoterapeuta, autora i cantant de cançons infantils Dàmaris Gelabert farà al pavelló poliesportiu. Gelabert és tot un referent per a l’educació musical a Catalunya.

Per a més informació, www.confrariaratafia.cat.