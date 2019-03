Mollerussa, a cor obert

L’activitat econòmica principal de Mollerussa, com la de la resta de pobles del Pla d’Urgell, era l’agricultura i l’aprofitament de les pastures, però el segle XIX va ser una època de canvis que marcaria per sempre la història de la vila. L’arribada del ferrocarril, el 1861, juntament amb l’aigua de reg del canal d’Urgell i el fet que Mollerusa fos escollida seu administrativa de l’empresa que gestionava el canal van donar lloc a una sèrie de novetats que culminaria a finals de segle amb la instal·lació de la fàbrica de paper La Forestal de Urgel, que va esdevenir un reclam. En pocs anys creixeria el nombre d’habitants, el sector serveis substituiria l’agricultura com a activitat principal i naixerien ateneus i agrupacions culturals com L’Amistat, l’any 1905, famosa pel Concurs de Vestits de Paper, que se celebra des del 1964. La Fira de Sant Josep, que s’iniciava el 1872, s’aniria convertint a poc a poc en un referent fins a erigir-se en una de les fires agrícoles més importants de Catalunya. Finalment, el 1973 s’atorgaria a Mollerussa el títol de ciutat.

En l’actualitat, amb més de 15.000 habitants, Mollerussa és la capital del Pla d’Urgell, comarca que comprèn setze municipis i dos agregats. A més, és una de les ciutats principals de la demarcació, amb una economia forta en el sector serveis i en la indústria agrícola i ramadera.

Un cor nou

Mollerussa iniciava a finals de maig del 2018 un ambiciós projecte d’urbanització de les places i dels carrers del centre amb un pressupost de 2,2 milions d’euros, que donava els seus fruits sis mesos després amb una millora substancial del cor de la ciutat en benefici de la ciutadania i, també, del turisme. I és que la prohibició de circular en vehicle a les places Manuel Bertrand, Pla d’Urgell, Major i de l’Ajuntament, entre d’altres, ha atorgat una prioritat absoluta als vianants, que han vist incrementada la seva qualitat de vida.

Entre els trets més significatius d’aquesta reforma destaca una font lluminosa amb brolladors que llueix a la plaça de l’Ajuntament i que dobla en extensió la que hi havia anteriorment.

La tria d’un paviment de nova generació imprimeix un caràcter singular a la zona i n’ha millorat la imatge, igual que la il·luminació, que també inclou punts de llum decoratius a terra, i l’aplicació del concepte smart city amb el disseny d’espais wifi.

D’altra banda, durant les obres es va descobrir un antic pou situat a la plaça Manuel Bertrand que ara és visible, està cobert per un vidre i té un enllumenat especial.

Així Mollerussa ha obert el seu cor a tothom, tant als de dins com als de fora. I com batega!

Dels vestits de paper al Canal d’urgell

Mollerussa és turisme cultural. I el Teatre L’Amistat n’és el màxim exponent, amb una programació estable que inclou el Concurs Nacional de Vestits de Paper, l’èxit del qual va propiciar la creació del Museu de Vestits de Paper, situat just al costat del teatre, on hi ha més d’una vuitantena de vestits exposats.

Mollerussa també és l’Espai Cultural dels Canals d’Urgell, centre d’interpretació en què s’explica com eren abans les terres de la comarca de l’Urgell i la transformació que va significar la construcció dels canals al segle XIX.

De la banqueta del canal al Salt del Duran

Mollerussa és turisme verd. I la banqueta de la tercera sèquia dels canals d’Urgell n’és el màxim exponent, amb un tram de 980 metres que separa el Salt de la Farinera del Salt de les Llums i que configura un gran pulmó verd i espai natural dins de la ciutat.

Mollerussa també és el Salt del Duran, un salt d’aigua de 4,5 metres d’altura molt conegut a la rodalia i que molta gent visita a peu o en bicicleta. Cada any l’Ajuntament de Mollerussa organitza la Caminada a la Llum de la Lluna, el destí final de la qual és el Salt del Duran.

Del Saló del Llibre Infantil als Premis Ànima

Mollerussa és esdeveniments culturals. I el Saló del Llibre Infantil i Juvenil de Catalunya, juntament amb la festa major, n’és el màxim exponent. L’edició d’enguany, la 35a, tindrà lloc al Teatre L’Amistat de l’1 al 14 d’abril. Infants i joves fins a 15 anys i les seves famílies tindran l’oportunitat de fullejar-hi més de 4.500 llibres infantils.

Mollerussa també és els Premis Ànima, uns guardons de caràcter honorífic que tenen com a objectiu premiar la solidaritat tant a escala internacional com pel que fa al territori més pròxim.