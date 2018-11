Un Nadal amb mirada profunda de comunitat

No tots els Nadals són iguals per a tothom, de la mateixa manera que no tots els barris tenen la mateixa personalitat. El Raval és un territori viu on les diferents cultures i religions conviuen amb la memòria dels seus carrers. I com la personalitat pròpia que el caracteritza, també són diverses les iniciatives que fan d’aquest lloc un indret únic de la ciutat. És el cas del projecte #RavalKm0, que per quart any consecutiu torna a reivindicar el barri com a territori socialment responsable. El projecte busca generar noves oportunitats formatives, laborals i comercials, alhora que promou la seva imatge, tant a dins com a fora del Raval, a partir del treball col·lectiu d’entitats, institucions i comerços.

Per començar, aquesta iniciativa, promoguda per la Fundació Tot Raval i la cooperativa Impulsem, ajuda les persones del barri que estan en situació d’atur i els integra en la producció dels arcs de llum que guarniran diversos carrers, espais i equipaments del barri durant la campanya de Nadal.

“Volem fer i teixir barri a partir d’un model d’economia circular”, explica Vanessa Cayuela, coordinadora d’Impulsem, que ha assumit les tasques de formació. “És un projecte molt manual i artesanal que té una gran calidesa humana”, remarca. En total, el projecte ha permès formar 18 persones que estan a l’atur, algunes de les quals han sigut contractades per elaborar 50 arcs lumínics i serigrafiar les bosses de roba que es repartiran.

“Per als comerciants, formar part d’un projecte com aquest és un orgull i un repte, i respon a una filosofia que compartim i volem fomentar en què s’inclouen la proximitat, els valors comunitaris, la feina ben feta i el treball en xarxa”, explica Jordina Sangrà, presidenta de Fem Raval, una de les quatre associacions comercials implicades en el projecte.

Il·luminar el barri

Els nous arcs, que se sumaran als més de 70 que ja hi ha d’edicions anteriors, han estat dissenyats per Curro Claret i Maria Güell, que tenen una àmplia experiència en la il·luminació d’espais públics. “Des del principi vam voler replantejar la il·luminació per fer-la pensant des del Raval i per al Raval”, explica Claret. Com una manera de qüestionar els models decoratius d’altres països, que fan dissenys més globalitzats, Claret explica que a l’hora de pensar la il·luminació van reunir els veïns del barri: “Els vam preguntar què era per a ells el Nadal”. De les seves respostes va sorgir una proposta que, segons el dissenyador, treballa molt la relació de les persones del barri, que provenen de cultures i tradicions molt diferents i fins ara no se sentien reconegudes amb la il·luminació més tradicional. “Per això hi posem imatges tan neutres com siluetes de persones, perquè no generen conflictes i evidencien les característiques culturals tan singulars del barri”. És una manera de mostrar, segons el dissenyador, un dels orgulls de la comunitat ravalenca: la convivència. El resultat d’aquestes creacions lumíniques es podrà veure en més d’una vintena de carrers i espais del barri.

Retrats generacionals

El tema principal d’aquest any pel que fa a l’exposició fotogràfica és la relació entre avis i nets, una tasca que ha dut a terme el fotògraf Jordi Puig, especialista en la realització de sèries de retrats de col·lectius diversos. El resultat és més d’un centenar de fotografies de famílies del barri, cinquanta de les quals han servit de referent a l’hora de crear els nous arcs lumínics d’aquesta edició. Els protagonistes són persones que, de manera voluntària i responent a una crida a les xarxes socials i entre les associacions de comerciants, es van presentar en un acte obert a peu de carrer per fer-se les fotos. Segons Puig, veure els avis amb els nets, saltant-se la generació dels pares, va crear moments molt potents: “La imatge és un reconeixement del paper de cadascú, un fet que els fa reflexionar”.