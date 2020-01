Joan Ferrà és estudiant de la Facultat de Lletres. És de les Illes. Fa quart curs de Comunicació Cultural i està acabant el TFG. Va decidir-se per venir a la UdG sobretot per les característiques de Girona com a ciutat, que considera una ciutat completa i amb tots els serveis a l’abast. A més, amb una gran oferta de lleure i cultura, i amb unes dimensions humanes. Destaca que és fàcil arribar a qualsevol punt de la ciutat caminant.

En Joan veu la UdG com una universitat de renom que conserva el tarannà proper: “Ni per al professorat ni per al personal administratiu no ets un número d’expedient més, ets en Joan, amb cara i ulls. Amb el temps, és d’agrair aquesta proximitat amb el tracte per sentir-te part implicada en el dia a dia de la institució”.

Reivindicar les Humanitats

Considera que la reivindicació dels estudis de Lletres i Humanitats és més vigent i necessària que mai en la nostra societat. “No podem pensar el futur si no sabem d’on venim”, indica.

Va descobrir que el grau en Comunicació Cultural et permet dotar-te de les eines necessàries per comprendre la societat contemporània. Valora les reflexions que el professorat li ha ensenyat a fer sobre el significat dels mitjans de comunicació, la seva ètica i la seva funció en el nostre món.

El fet de tenir companys amb molts punts de vista diferents li ha permès crear un calidoscopi d’ideals i visions sobre molts temes. Ha treballat de becari de comunicació a la Facultat, cosa que li ha permès entendre la universitat des d’una altra òptica, sobretot pel que fa a la gestió dels processos interns. “M’ha permès entendre millor la universitat com a institució pública no només al servei de la docència o la recerca, sinó al servei de tota la ciutadania, també en l’àmbit de les Humanitats, ja que ofereix un gran ventall d’activitats obertes al públic general que exemplifiquen aquest retorn de centre de divulgació públic.

Petita però completa

En Joan anima els futurs estudiants a venir a la Universitat de Girona. És conscient que a l’hora de triar estudis universitaris tothom té dubtes, ell també en va tenir molts: “Al futur alumnat l’animaria dient que a la Universitat de Girona hi trobaran una universitat petita però molt completa. Una universitat on es pot trobar un tracte familiar i mantenir alts estàndards de qualitat i exigència”. Considera que la UdG és, literalment, una institució que t’escolta. I gràcies al desenvolupament dels nous plans estratègics, ha pogut aportar moltes idees en els fòrums de debat i de propostes, que ara ja s’estan executant, com ara posar més endolls a les aules per connectar els portàtils i tauletes dels alumnes per prendre apunts, o tenir en compte a la cafeteria les intoleràncies alimentàries.