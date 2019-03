El Saló de l’Automòbil s’erigeix en un dels motors de Fira de Mollerussa

Coincidint amb la celebració de la 147a Fira de Sant Josep, Mollerussa també acull durant aquests dies el 39è Saló de l’Automòbil, la segona mostra de vehicles més important de Catalunya pel que fa al nivell de vendes.

La mostra, que enguany compta amb una trentena d’expositors i una quarantena de marques en exhibició, ocupa més de 6.000 metres quadrats, com és tradició, dins de les piscines municipals de la capital del Pla d’Urgell. A més, any rere any s’hi presenten en exclusiva al mercat espanyol alguns models de vehicle, la qual cosa confereix a la mostra un plus d’interès.

D’altra banda, com en anteriors edicions, Fira de Mollerussa sortejarà de nou un xec de 6.000 euros entre els visitants que comprin algun vehicle al Saló de l’Automòbil al llarg dels quatre dies que dura la fira. Aquest premi és possible gràcies als expositors participants en la fira i a Fira de Mollerussa, que patrocinen el saló automobilístic.

De fet, la mostra, en l’edició de l’any passat, va tancar les seves portes amb 279 cotxes venuts, la qual cosa va representar un import de vendes superior a 7,1 milions d’euros.

I és que l’aposta de Fira de Mollerussa pel sector de l’automòbil ha resultat un èxit rotund si tenim en compte que el Saló de l’Automòbil és una de les fires més volgudes per la ciutadania i més demandades pels expositors. A aquest saló s’hi suma, tanmateix, Autotrac, una fira de maquinària agrícola i industrial, automòbils, furgonetes, autocaravanes, caravanes i camions d’ocasió, que es desenvoluparà del 12 al 14 d’abril del 2019. D’altra banda, els dies 25, 26 i 27 d’octubre tindrà lloc Autotardor, un certamen en què també s’exposa maquinària i vehicles d’ocasió i que l’any passat va reunir fins a uns 15.000 visitants. El conjunt de les tres fires automobilístiques va suposar durant el 2018 la venda de 532 vehicles, entre els nous i els d’ocasió, amb un import per valor de més de 10,2 milions d’euros.

El Saló de l’Automòbil de Mollerussa es va començar a celebrar l’any 1981 i, des d’aleshores, ha celebrat 39 edicions de manera ininterrompuda. En els últims anys, a més, s’ha donat més projecció a aquest saló automobilístic, amb la presència d’un cartell diferencial i una campanya de promoció pròpia.