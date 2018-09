Salvi Güell: “Treballem perquè el festival sigui declarat festa patrimonial d’interès nacional”

La 28a edició del festival Terra de Trobadors té dos noms propis: el del comte Ponç Hug IV, durant el mandat del qual el comtat d’Empúries va ser més pròsper, i el de l’escriptor Carles Fages de Climent, perquè la Generalitat ha declarat el 2018 Any Fages de Climent amb motiu del 50è aniversari de la seva mort. Hug i Fages són els coprotagonistes de l’edició d’enguany de la festa medieval més important de Catalunya, en la qual s’han programat més de 200 activitats.

Quines són les principals novetats?

La principal és que busquem que les activitats no estiguin tan concentrades en el centre i per això en portem cap a altres bandes de la població. El mercat medieval també creix, i molt: passem de 80 a 120 parades. El torneig medieval canvia d’emplaçament i es farà en dos dies. Aquest any comencem tota l’activitat el divendres havent dinat, cosa que no fèiem mai. I dijous al vespre ja escalfem amb la conferència inaugural i la presentació de la revista Mot so razo.

¿Les activitats estaven massa concentrades?

L’any passat el dissabte va ploure i el diumenge va venir tothom, la gent de diumenge i la de dissabte. Els visitants han de disfrutar. No pot ser que estiguin fent cua tota l’estona, que vulguin veure coses i no les puguin veure, o que hagin de fer tres quarts d’hora de cua. Creiem que no és positiu. Per tant, volem esponjar les activitats i començar abans. Per tant, espongem en l’espai físic i també en el temps.

¿Cap a on s’estén el festival?

Cap al pont Vell, que, a més, aquest any té molt de sentit, perquè va ser en l’època de Ponç Hug IV quan es va construir. A més, Fages de Climent també va escriure un poema sobre el pont Vell. Per tant, ho lliguem tot una mica i portem activitats a la zona del pont Vell.

De cara al futur, quins plans tenen?

Estem treballant perquè el nostre festival pugui ser declarat Festa Patrimonial d’Interès Nacional.

Aquest any també aprofiten per reivindicar Fages de Climent.

Fages de Climent era conegut com L’últim trobador. Era molt polifacètic, escrivia tot tipus d’obres: prosa, poemes i els famosos epigrames. És molt conegut a l’Empordà, i la pretensió de l’any que se li dedica és que finalment sigui conegut i reconegut arreu dels Països Catalans; és l’objectiu que ens hem proposat. Volem que la seva dimensió d’empordanès transcendeixi l’àmbit local i passi a ser patrimoni de tots els catalans. Per això fem tota aquesta sèrie d’actes, que n’hi ha molts. On se’n programem més és a Castelló, però també s’ha de valorar la feina de les altres institucions.

Quina era la relació de Fages amb Castelló?

Fages no hi va néixer ni hi va morir però hi està enterrat, i la casa pairal era aquí. La Casa Fages encara existeix, és on hi ha tot el fons documental que ara s’està investigant; aquí hi van viure molt de temps ell, els seus fills i els seus descendents. Gran part de l’obra encara és aquí i s’està estudiant des de fa anys. Tres o quatre reconeguts estudiosos de Fages van fent la feina de publicar títols inèdits i recopilar la seva obra. També la biblioteca Fages de Climent de Figueres fa la seva feina en aquest aspecte, així com la UdG. Quan parlem de Fages, nosaltres intentem que s’associï a Castelló, tot i que Fages també podem relacionar-lo amb Figueres i amb altres llocs. Però a nosaltres ens agradaria que quan es digués Fages es visualitzés Castelló d’Empúries.

¿Terra de Trobadors és el gran atractiu del poble?

Sí, pel volum d’activitats que es programen, més de 200 , i per la implicació de la gent, de les entitats del poble, que són absolutament claus. De festes aquí en fem moltes: el carnaval, les Festes del Carme; a Empuriabrava, la festa major de Sant Llorenç... Les dues últimes cauen en ple estiu, quan els veïns tenen més feina,i per això estan més enfocades als visitants. En canvi, Terra de Trobadors és al voltant de la Diada i ja s’ha convertit en la gran festa del nostre municipi. I ara, més que créixer en quantitat, el que volem és créixer en qualitat.