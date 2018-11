Santa coloma, capital de la ratafia

Com cada any, el segon cap de setmana de novembre Santa Coloma de Farners celebra l’estrena de les noves ratafies de l’any. Des d’avui i fins diumenge la capital de la Selva també és la capital del licor català per excel·lència. La plaça Farners i els carrers dels voltants faran olor de ratafia i de les herbes que s’hi posen. La Festa de la Ratafia porta milers de visitants cada any i la previsió és que aquest siguin uns 35.000.

Un dels llocs per on passarà més gent és la Vela de la Ratafia, on es podran trobar les 25 marques de ratafia que es comercialitzen a Catalunya. Entre elles hi haurà les ratafies de Santa Coloma amb valor afegit, com la Corriols, elaborada amb 58 herbes de Santa Coloma seguint una recepta d’Anna Selga, amb l’objectiu de recaptar fons per la lluita en contra del pas de la MAT per Santa Coloma. Es dona la circumstància que és amb aquesta ratafia que el president de la Generalitat, el colomenc i bon ratafiaire Quim Torra, va obsequiar el president espanyol, Pedro Sánchez, en la seva visita a la Moncloa. Una altra ratafia local amb valor afegit és la Roca Guillera, inspirada en el cim que dona nom a l’Agrupament Escolta i Guia de Santa Coloma; així com la Malhivern, un homenatge a Francesc Pla i Rodas.

A la vela també hi haurà el prestigiós lot 1842, amb les quatre varietats de ratafia amb què es presenta: Clàssica, Nou Verda, Vuit Porrons i Cireres. També s’hi podrà trobar el vinagre d’herbes Virat, la pomada Panchu, el domàs i el got col·leccionable de la festa, i els llibres Els colors de la ratafia d’Anna Selga, i La petita història de la Festa de la Ratafia, amb il·lustracions de Pilarín Bayés. Durant tot el cap de setmana, un alambí destil·larà aiguardent a la vela.

Un altre espai molt visitat serà el Ratafiàrium, en què hi haurà tot de productes elaborats amb ratafia, especialment xuixos, perquè aquest és l’Any del Xuixo. També hi haurà bunyols, elaborats pel col·lectiu La Cuina de Sils, i una infinitat de productes més, tot el que es pugui imaginar comptant amb la ratafia com a ingredient important.

Dissabte i diumenge, al pati del col·legi La Salle s’hi instal·larà novament la Vela de Circ, que acollirà molt bona part de l’oferta de la Festa destinada als joves i als infants.

A l’Arxiu Comarcal s’hi faran el 90% de les xerrades i activitats tècniques, entre les quals hi haurà les de Josep Escudero, Els secrets de la ratafia, preguntes i respostes ; de Carles Aymerich sobre el Maridatge de flors amb ratafia ; de Mercè Serra Calls, del projecte Olieu de l’Associació Etnobotànica Rusticana sobre la Farmaciola d’hivern, i la de Joan Tàpies, director del Museu del Vermut de Reus, sobre El vermut i Reus, amb un tast del vermut Cori.

També hi haurà el taller-tast Girona Excel·lent de ginebres gironines a càrrec de Pep Nogué, Gin Nut i Gin Volcànic, i el taller d’espècies de la ratafia, que farà Carme Bosch, de l’Escola de les Flors de Cassà de la Selva. El referent de l’escena barcelonina de cocteleria, Damià Mulà, ensenyarà a fer còctels amb ratafia.

La Confraria també ha organitzat un tast de la Ratafia 1842, així com jocs sensorials per aprendre a degustar-les. Aquestes activitats requereixen inscripció prèvia i tenen l’aforament limitat a 25 persones.