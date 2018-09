Terra de trobadors creix en qualitat i augmenta en espai

L’època que Ponç Hug IV (1264-1313) va ser comte d’Empúries (1277-1313) va ser la més esplendorosa del comtat, quan més va florir el comerç i més poder militar va acumular. Per recordar-ho, aquesta 28a edició del festival Terra de Trobadors tindrà com a fil conductor el mandat de Ponç Hug IV, que també va ser conegut amb el nom del comte trobador.

Excepcionalment hi haurà també un coprotagonista, el poeta, narrador i dramaturg Carles Fages de Climent, en plena celebració de l’Any Fages amb motiu del 50è aniversari de la seva mort. Tot i ser un personatge del segle XX, Fages de Climent va ser batejat com l’últim trobador. La seva família era originària de Castelló d’Empúries, on hi ha la casa pairal.

Més de 200 activitats

En aquesta edició, que se celebrarà del 6 al 9 de setembre, s’han programat 220 activitats, més que cap altre any. “Hem preparat una oferta de moltíssima qualitat. Volem que els visitants tornin l’endemà perquè és impossible veure-ho tot en un sol dia”, explica Isaac Morera, director artístic del festival.

Entre les principals novetats hi ha l’expansió cap a la zona del pont Vell i el passeig de les Oques, amb l’objectiu d’oxigenar més el centre històric de la població i evitar les aglomeracions. “Volem una fluctuació contínua dels espectacles que propiciï la mobilitat del públic. Per això portem activitats a una part del poble que, a més, és on, en un futur, pot créixer el festival. És una zona que val la pena que la gent conegui”, afegeix Morera.

El pont Vell es va començar a construir el 1279, poc després de l’inici del mandat de Ponç Hug IV, i Fages de Climent li va dedicar un poema, per la qual cosa està ben relacionat amb els protagonistes d’aquest any. Entre les activitats destacades que es traslladaran a aquesta zona hi haurà un gran campament militar amb deu pavellons, que serà una reconstrucció històrica fidel dels campaments de l’època, i també es recrearan batalles.

Ampliació del mercat

També són novetat l’ampliació del mercat medieval, que aquest any passarà de 80 parades a tenir-ne 120, així com l’externalització de la seva gestió, que farà l’empresa La Fragua de Vulcano, guanyadora del concurs públic. “Això implica que millorarem la qualitat de la proposta, la quantitat de parades i comerços i la qualitat dels productes que s’hi oferiran. Reforçarem el comerç local. I, tot, sense abandonar el rigor i la fidelitat a l’època i als episodis històrics que es tracten”, explica Daniel Valentí, director del festival.

Així mateix, s’encunyarà més moneda comtal, que és la moneda pròpia del festival i l’única amb què es pot comprar en el mercat.

Torneig en dos dies

Una altra novetat remarcable serà el

torneig medieval, que aquest any celebra el 25è aniversari. Canviarà d’ubicació i es repartirà en dos dies: dissabte hi haurà la primera part i diumenge la continuació.

Per portar el públic cap a la nova ubicació del torneig, un camp a prop de la llera de la Muga, a la zona del passeig de les Oques, es faran cercaviles que guiïn els assistents des de la plaça Mossèn Cinto Verdaguer.

També ha sigut una novetat d’aquesta edició el sopar-espectacle medieval que es va fer ahir a la nit a Empuriabrava. Poca estona abans s’havia fet el ja tradicional desembarcament a la platja Petita; en aquesta ocasió una seixantena d’actors i lluitadors van recrear en una espectacular batalla la invasió francesa de 1285, en què van prendre part personatges històrics com Ramon Folch de Cardona, Roger de Llúria i el mateix comte Ponç Hug IV.

El paper de les entitats

D’altra banda, aquest any també es recupera l’animació del bordell, que s’ubicarà al carrer dels Almogàvers. L’animació anirà a càrrec de l’associació Tocant el Cel, una de les 33 entitats locals que, any rere any, continuen sent l’ànima del festival i a les quals, per a aquesta edició, encara se n’hi han afegit algunes més. Totes han rebut assessorament del director teatral Martí Torras de cara a les seves actuacions durant el festival. També s’han recuperat les animacions de personatges medievals itinerants.

La cloenda del festival constarà de dues parts. La primera anirà a càrrec de les entitats, amb l’espectacle La mala fi del comte trobador. Del gran espectacle final se’n responsabilitzarà Sarruga Produccions, que representarà l’espectacle Kremah.

Concert de prestigi

Una de les activitats més remarcables serà el concert dels alemanys Corvus Corax, un grup icònic de la música neomedieval amb prestigi internacional. Serà un concert de gran format al camp de l’Hort d’en Negre el dissabte a les 19.00 h i l’entrada serà gratuïta. “Per entendre la importància de Corvus Corax dins del gènere neomedieval cal tenir present que grans grups de música popular medieval de casa nostra els tenen com un dels seus referents”, explica Morera. El grup berlinès presentarà a Castelló un nou treball carregat de força i originalitat.

També s’homenatjarà l’artista Dolors Lafitte, amb motiu del 10è aniversari de la seva mort. “Ella va contribuir al rellançament i difusió del festival artísticament, i sobretot musicalment, durant una bona colla d’anys”, diu Valentí.