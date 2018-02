Turisme respectuós amb l’entorn Amb vistes des del montsacopa Mercatdolot.cat, productes de qualitat i proximitat a un sol clic

Un dels principals atractius turístics de la Garrotxa és sens dubte el seu paisatge, amb poblets encantadors; amb un Parc Natural que inclou 40 cons volcànics al voltant de la capital, Olot, i, més al nord, a l’Alta Garrotxa, un paisatge abrupte de cingles i congostos. Són paratges que conviden a practicar-hi senderisme o cicloturisme, a sobrevolar-los en globus, a explorar-los a través de rutes en carruatge o en cavall, a passejar-hi amb un guia per conèixer-ne els racons, les seves edificacions romàniques o la seva flora i fauna. Any rere any, aquestes activitats atrauen més adeptes i per això l’associació Turisme Garrotxa vetlla per garantir que el desenvolupament turístic sigui sostenible, de qualitat i respectuós amb el medi ambient, d’acord amb les directrius de la Carta Europea de Turisme Sostenible, acreditació que busquen obtenir algunes empreses del sector, segons Turina Serra, gerent de Turisme Garrotxa.

Cuina Volcànica

La qualitat també és un segell que es vol per identificar la gastronomia de la comarca, un altre dels seus grans atractius. Amb l’objectiu de potenciar, difondre i fer atractiva la cuina casolana garrotxina, es va crear l’any 1994 el col·lectiu Cuina Volcànica, integrat per nou restaurants de la zona, que representen, defensen i promouen la Garrotxa a través dels fogons. Aquests restaurants elaboren plats de manera creativa i personalitzada, amb productes autòctons i de proximitat que es conreen en una terra única i singular, com és la terra volcànica.

Encara que no formin part d’aquest col·lectiu, també cal remarcar que dos establiments de l’Associació d’Hostalatge de la Garrotxa tenen estrelles Michelin: Les Cols (dues estrelles) i Ca l’Enric (una estrella).

Atrets pel paisatge, la gastronomia, el patrimoni cultural, les nombroses fires que es fan al llarg de l’any, com la Fira de Sant Lluc o Orígens, i campanyes de promoció com l’Olotx2, la quantitat de visitants de la Garrotxa augmenta any rere any. El 2016 van ser més de 216.700 les persones que van visitar la comarca, la majoria procedents de la resta de Catalunya. En aquest sentit, un dels objectius és incrementar el turista internacional, que ve entre setmana atret per l’oferta d’activitats relacionades amb la natura.

Accessibilitat

Al marge de vetllar per la sostenibilitat i qualitat del turisme a la comarca, Turisme Garrotxa també vetlla per fer accessibles els atractius de la zona a les persones amb diversitat funcional. En aquest sentit, es treballa en un pla estratègic entre el sector públic i privat per millorar i adequar l’oferta per a persones amb diversitat funcional.

Turisme Garrotxa està integrada per tots els ajuntaments de la comarca, el Consell Comarcal, el Consorci de l’Alta Garrotxa i el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Pel que fa al sector privat, té associats diversos gremis i entitats, i representa més de dues-centes empreses turístiques.X

Afinals d’octubre de l’any passat es va inaugurar El Fortí, el bar restaurant del cim del volcà Montsacopa. En els últims anys, l’Ajuntament d’Olot ha fet diverses actuacions al volcà i el seu entorn amb la voluntat de fer-lo visitable i integrar-lo més a la ciutat. “Fa uns anys, des del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa ens van recomanar posar en valor els elements naturals que tenim”, explica Estanis Vayreda, regidor de Promoció Econòmica.

“El Montsacopa estava molt deixat i volem que la gent el visiti i que hi vagi perquè és un actiu important de la ciutat. Les seves vistes sobre Olot són molt maques”, afegeix. En aquest sentit, l’obertura d’un espai de serveis, principalment de restauració, és un pas important perquè els olotins s’acostin al volcà, l’únic que està ubicat en mig d’una ciutat a tot l’Estat. Al nou espai també es podrà descobrir la història de Sant Francesc a través d’un vídeo en 360 graus en format 3D i experimentar la realitat virtual com si se sobrevolés el volcà.

Integrat en el medi

El restaurant s’ha ubicat en el fortí que protegeix l’ermita de Sant Francesc. Es tracta d’una construcció del segle XIX i és un dels pocs testimonis que queden de les guerres carlines. El projecte de restauració, executat pels arquitectes Pere Llimargas i Mireia Torres, ha deixat l’edifici totalment integrat amb l’entorn. Tot plegat ha costat uns 200.000 euros, que han aportat la Generalitat i l’Ajuntament.

En els més de tres mesos que fa que el bar restaurant està obert, la resposta està sent molt positiva, segons Jordi Anglada, adjudicatari del servei. “Estem tenint molt bona acceptació per part de tothom. La gent queda sorpresa de la qualitat”, assegura. “Oferim gastronomia d’autor amb productes de proximitat. Hem volgut fer un restaurant de qualitat, no un de turístic. La cuina és moderna sense marejar massa el producte que no cal, perquè és de molt bona qualitat”, afegeix Anglada.

El xef Sito Manzano és un estret col·laborador del restaurant. L’hivern només obre de divendres a diumenge però a partir de Setmana Santa estarà obert cada dia.

La pròxima acció de millora a l’entorn del Montsacopa serà la il·luminació del camí d’accés i l’ordenació dels horts situats a la falda del volcà. Abans s’han fet diverses intervencions a l’ermita i es va recuperar el rellotge de sol.X

Al novembre va fer tres anys de la reforma integral del mercat d’Olot, l’únic de les comarques gironines que obre de dilluns a divendres de 8 h a 19 h i els dissabtes de 8 h a 15 h. “Volíem adaptar el mercat a les necessitats del segle XXI i el resultat és que hem aconseguit que vingui més gent jove, que amb els horaris que fèiem abans i el ritme de vida actual ho tenia molt difícil o impossible”, explica Jordi Vilarrasa, president de l’Associació de Placers de la Plaça Mercat.

En aquests tres anys tots els locals funcionen a ple rendiment i la valoració de la clientela és molt alta.“A Olot al mercat sempre hi ha vingut gent, però ara hem recuperat clients que havien deixat de venir, n’hem incorporat de nous i hem aconseguit que el mercat s’erigeixi encara més en el centre comercial agroalimentari d’Olot i comarca”, afegeix Vilarrasa.

Comandes online

Fa aproximadament mig any que ha entrat en servei la pàgina web del mercat d’Olot, www.mercatdolot.cat, un portal modern i molt visual que presenta acuradament cadascun dels placers, els productes que ofereixen, i que té un xat molt accessible que permet fer comandes online, així com fer una visita virtual al mercat. Totes aquestes innovacions i ampliacions horàries han permès que els placers i el supermercat que ha col·laborat en la reforma hagin generat uns 60 nous llocs de treball. “Parades que amb l’horari només de matí tenien una o dues persones, n’han hagut de contractar més per cobrir les onze hores que tenim obert de dilluns a divendres”, diu Vilarrasa, que també assenyala que tenir més hores oberta la parada permet tenir més oferta i fer productes més elaborats.

Proximitat

El president dels placers destaca que fins a un 80% dels productes que es venen al mercat són de proximitat: “Com a president, em sento molt orgullós del salt endavant que hem fet”.X