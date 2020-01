“A la UDG hi ha molt ambient associatiu”

Núria Singh fa 4t de Medicina a la UdG. Quan feia batxillerat, la professora de biologia ja sabia que ella volia fer medicina i sempre li parlava molt bé de la UdG, ja que feien servir un mètode innovador, l’ABP (aprenentatge basat en problemes), i amb uns resultats excepcionals al MIR. A més, no li agradava la idea d’anar a viure a una ciutat gran com Barcelona, ja que es considera més “de poble”. Troba que la ciutat de Girona és molt acollidora i activa, amb molt bon ambient universitari, amb molta cultura. Ho va acabar de tenir clar quan va anar a la Jornada de Portes Obertes: Medicina a la UdG seria la seva primera opció en la preinscripció universitària. Des de ben petita volia ser pediatra. Li encanta el cos humà, li sembla fascinant estudiar-lo, entendre la seva complexitat i la seva intel·ligència per regular tots els mecanismes fisiològics. No és fins a 3r de Medicina que comencen les assignatures més intenses, i arriba el moment que tot estudiant de Medicina està desitjant: les pràctiques als centres d’atenció primària, a l’Hospital Josep Trueta i a l’Hospital Santa Caterina. “Hi ha pràctiques, com a cardiologia, que estan molt ben organitzades, en les quals et sents com un integrant més de l’equip”.

Pràctiques on vas néixer

“És molt emotiu entrar 20 anys després al mateix hospital on vas néixer per poder aportar el teu granet de sorra”. Ara fa de becària al grup de recerca NEOMA de la UdG, al laboratori d’anatomia, una gran experiència que li permet aprendre tècniques de plastinació i dissecció a càrrec de bons professors. Valora molt poder treballar en grups reduïts d’unes 10 persones, tutoritzats i guiats pels mateixos estudiants. Tenen molt bona relació entre els companys, docents, investigadors i el personal d’administració. Durant tot l’any s’organitzen moltes activitats que els reuneixen a tots: sopars de Nadal, festa major de la UdG, graduacions. Ha trobat molt d’ambient d’associacionisme a la universitat. És la presidenta de l’AECS, l’Associació d’Estudiants de Ciències de Salut, que està present a tot Catalunya i Balears. Fan moltes activitats de promoció de la salut pública, salut sexual i reproductiva, de drets humans, cursos de RCP-DEA, formació nacional i internacional, entre d’altres. Aquest estiu va anar a Taiwan a formar-se en Educació Mèdica i Advocació en l’assemblea general de la seva federació internacional, on va trobar estudiants de Medicina de tot el món i va aprendre com funcionaven els sistemes d’educació mèdica d’arreu. També organitzen intercanvis clínics internacionals amb més de 80 països. Aquest estiu envien 35 estudiants arreu del món, i ella mateixa està ben emocionada amb la rotació quirúrgica que farà a Reykjavík (Islàndia).

Adeu a les classes magistrals

Diu que ara no se sentiria capaç de tornar al mètode tradicional de classes magistrals. A l’ABP el centre de l’activitat són els estudiants. Es deixen les assignatures i s’integren els continguts en mòduls. Espera haver pogut contribuir en els processos de millora del Campus Centre i, quan acabi, aspira a deixar la Facultat de Medicina millor que quan hi va entrar: “Encara de vegades torno al meu institut a fer xerrades per parlar als estudiants de com estic vivint aquests anys, i sempre els dic el mateix: no canviaria la UdG per res”.