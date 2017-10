Andorra se suma a la guerra contra les bosses de plàstic

Les bosses de plàstic representen un important problema ambiental perquè se’n fa un ús abusiu que suposa una gran generació de residus i, a més, es dispersen pel medi molt fàcilment, especialment a les aigües dels mars, on representen un veritable perjudici per als ecosistemes. De fet, sembla que el mar s’està convertint en un gran contenidor d’aquest producte perquè cada any es calcula que n’hi acaben anant a parar 6,4 milions de tones.

Davant d’aquesta circumstància, ja hi ha molts estats que han començat a actuar, prenent mesures per prevenir l’ús de bosses de plàstic. Andorra no n’és una excepció i, de fet, ha aprovat una nova reglamentació, que entrarà en vigor al mes de novembre, que serà “pionera”, tal com destaca el director general de Medi Ambient i Sostenibilitat del Govern, Marc Rossell, perquè s’ha optat per l’aplicació de la directiva UE 2015/720 sobre la reducció de bosses de plàstic lleugeres i, a més, s’ha decidit anar “una mica més enllà”.

Així, i després que el Principat ja fos “capdavanter” el 2012 amb l’aprovació d’un reglament per regular l’ús de les bosses de plàstic, al mes de maig es va aprovar una nova norma, veient que al llarg dels anys la població “s’havia relaxat” una mica respecte a l’ús i tenint en compte també que la normativa europea ha evolucionat aquests anys. “Adaptem la normativa a l’europea però la nostra és més restrictiva”, destaca Rossell, i concreta que la norma de la UE parla de limitar l’ús de bosses a uns certs quilograms a l’any i a Andorra, directament, es prohibeix la distribució de les de plàstic lleugeres als establiments comercials. També estaran prohibides les bosses molt lleugeres, les oxobiodegradables i les oxodegradables (les fabricades amb materials plàstics que inclouen additius que catalitzen la fragmentació del material plàstic en microfragments), i tampoc es podran distribuir les biodegradables ni les compostables.

En canvi, sí que es podran donar, tot i que de manera limitada, bosses plàstiques amb un gruix igual o superior a 50 micres i que tinguin un volum igual o superior a 10 litres, tot i que en aquests casos s’estableix que s’han de cobrar i se’n fixen dos preus: deu i quinze cèntims d’euro. Així, valdran deu cèntims les que estiguin fabricades amb un mínim del 80% de plàstic reciclat i s’haurà de pagar quinze cèntims per les que estiguin fetes amb menys del 80% de plàstic reciclat. Segons Rossell, així s’incideix en el fet que les més gruixudes, les que es poden reutilitzar, siguin les que s’utilitzin, i les més primes, les que es trenquen més fàcilment i que, per tant, difícilment tenen una segona vida, no es distribueixin.

Fora de la vista del consumidor

A més, tal com concreta el director de Medi Ambient i Sostenibilitat, s’ha decidit ser “capdavanter en aquesta lluita” i s’estableix que les bosses de plàstic no puguin estar a la vista del consumidor i que els caixers dels establiments comercials no puguin oferir-les al client , sinó que ha de ser ell qui les demani “expressament”. Amb això es considera que ja es farà un pas endavant molt important.

Una altra novetat, amb la qual es va més enllà del que marca la normativa europea, és que les bosses que es distribueixin als establiments comercials hagin d’estar retolades obligatòriament, per una de les cares, amb un missatge sobre la prevenció de residus.

Per preparar-se de cara a l’entrada en vigor del reglament, que coincidirà al novembre amb la celebració de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, des de fa un parell de mesos els establiments comercials mostren prop de les caixes registradores uns cartells on s’informa els consumidors d’aquesta nova norma i del que suposarà, de tal manera que quan entri en vigor tothom ja n’estigui informat i no agafi ningú per sorpresa. Totes aquestes mesures, segons Rossell, han de servir per aconseguir “limitar molt l’ús” d’aquest producte.

Alternatives

D’aquesta manera, s’ha començat a treballar no només perquè el sector comercial estigui al dia del que suposa aquesta nova norma, sinó també el consumidor i, de manera paral·lela a la prohibició de les bosses lleugeres i a l’augment del preu, també es vol potenciar que el client faci servir unes altres alternatives, com caixes de cartró i bosses de tela.

Els establiments comercials més grans, és a dir, les grans superfícies, han d’aplicar aquesta norma des de la seva entrada en vigor, perquè es calcula que ja hauran exhaurit els estocs de les bosses que no es podran distribuir. En canvi, la resta de les que encara es tinguin quan la norma sigui ja vigent es podran continuar distribuint a un preu de quinze cèntims fins al 31 de desembre del 2018.

Cal destacar que l’única excepció a aquesta norma són les bosses que es fan servir per embolcallar els aliments, és a dir, les lleugeres sense nansa, que sí que estaran permeses perquè es considera que fomenten la compra a granel dels aliments i, per tant, repercuteixen, per exemple, en la prevenció de la generació de residus. Des del Govern es considera que aquests terminis d’adaptació són suficients perquè es pugui fer la transició sense problemes, especialment per al petit comerç. Tot i així, els que no compleixin la norma es poden exposar a multes.

El sector, preparat

Andorra és un país turístic i, per tant, en aquesta mesura cal tenir en compte no només el consumidor intern sinó també el de fora. Els comerciants consideren que aquestes accions de prevenció de residus s’estan implantant a tot arreu i que les persones que arribin al país no s’estranyaran per haver de pagar si volen una bossa de plàstic. Antoni Miralles, director d’Andorra 2000, considera que serà “un canvi important” especialment per als establiments, que ja no podran oferir bosses. Creu que el preu serà dissuasiu perquè si fins ara el consumidor havia de pagar dos o cinc cèntims, amb la nova norma haurà d’abonar més del doble. I no només hi influirà el preu, sinó que el fet que es doni una bossa més gruixuda i que, per tant, es podrà reutilitzar farà que realment tingui una segona vida o més. Miralles posa en relleu que, segons els càlculs que ells tenen, s’utilitzarien unes vint bosses per persona i setmana i l’objectiu se situaria en quatre, amb la qual cosa el repte és “reduir cinc vegades” l’ús actual.

Miralles exposa que per a ells no ha de ser un problema exhaurir l’estoc de bosses que tenien perquè ja s’han anat preparant, igual que altres establiments com el Centre Comercial Andorrà i fins i tot els petits comerciants, tal com indica la vicepresidenta de l’Associació de Petits Comerciants, Rosa Pascuet, que recorda que ja hi ha qui, fa molt de temps, apostava per exemple pel paper.

Més enllà del pagament, Miralles creu que el que serà “realment important” serà la campanya de conscienciació, fer arribar el missatge al consumidor, perquè si s’aconseguís “donar una tercera, quarta o cinquena vida a una bossa”, ja se’n reduiria dràsticament l’ús. El responsable de màrqueting del Centre Comercial Andorrà, Daniel Martínez, assegura que aviat tindran, de fet, la nova bossa en circulació, que es podrà fer servir seguint les instruccions del ministeri de Medi Ambient. I afegeix que fins ara el preu “no era prou una barrera psicològica” i, per tant, l’increment ha de suposar que el consum “baixi” i que la gent opti cada vegada més per alternatives com la tela, que ja s’ofereixen a les caixes.

Per la seva banda, Pascuet creu que l’adopció d’aquesta mesura és “una adaptació lògica” al que està passant arreu i que la gent cada vegada és més conscient dels inconvenients de fer servir bosses de plàstic. Per tot plegat ja s’han adaptat i fan ús, quan van a comprar, de la seva pròpia bossa de tela o altres materials. I conclou que fins i tot el consumidor “es mirarà malament” el comerciant quan aquest últim li doni una bossa de plàstic.