JAKA BLAZIC: “Quan em van trucar per venir al MoraBanc no m’ho vaig pensar gens”

Va néixer a Jesenice (Eslovènia) el 30 de juny del 1990. L’escorta acaba d’aconseguir la medalla d’or de l’Eurobàsquet amb la seva selecció, poques setmanes abans d’arribar a Andorra. Un triomf que ha fet història al seu país, perquè mai havien arribat ni al podi d’aquesta competició. Les dues últimes temporades les ha passat al Baskonia, on ha tingut poca presència. Ha decidit venir al Principat per jugar més i ajudar l’equip a assolir els objectius. És una de la grans promeses d’aquesta temporada i il·lusiona l’afició andorrana.

¿Ha sigut capaç d’assimilar la medalla d’or a l’Eurobàsquet?

Sí, per descomptat. És una molt bona sensació guanyar un or, no ho esperàvem, al país, abans de començar la competició, però hem estat treballant durant tot l’estiu i al final la tenim. És molt positiu per a Eslovènia i per als jugadors, perquè ara tenim més confiança.

Han derrotat la gran favorita a la semifinal i Sèrbia a la final.

Vam guanyar la fantàstica Espanya, que en l’última dècada ha sigut un dels millors equips d’Europa i del món. A la final contra Sèrbia vam demostrar un gran esforç d’equip.

Ha sigut important en els partits decisius. Com se sent?

Em vaig sentir molt bé. Quan jugues partits com aquests hi has de deixar el cor, a la pista, i crec que tot l’equip ho va fer, tots vam fer la nostra feina i ho vam mostrar al món.

Va ser el primer fitxatge del club, però a causa de l’Eurobàsquet hi arriba l’últim. ¿Preocupat per no haver pogut fer la pretemporada? ¿Hi arriba amb més càrrega o amb més motivació?

Estic molt motivat per jugar aquí i crec que no tindré gaires problemes per adaptar-me a l’equip i als sistemes que utilitza l’entrenador Joan Peñarroya, perquè s’assembla a la manera de jugar que tinc. Juguem amb una defensa agressiva i correm molt a la primera part, i gràcies a això anotem molts punts fàcils a cada partit. Crec que l’entrenador té bons sistemes i ara és cosa nostra aplicar-los. Quan em van trucar per venir al MoraBanc no m’ho vaig pensar gens.

Per què va decidir venir-hi?

Al Baskonia no hi vaig jugar gaire la temporada passada, així que la meva decisió va ser motivada, en primer lloc, per aconseguir més minuts i recuperar les sensacions que tenia abans. D’altra banda, crec que hi ha tingut molt de pes el fet que l’entrenador em vegi com un jugador que el pot ajudar. Tot i tenir-ho clar, la decisió no va ser fàcil. Li vaig preguntar si l’equip volia guanyar cada partit a la lliga i a l’Eurocup i em va respondre que l’equip era molt ambiciós enguany i que intentaríem guanyar cada partit.

Què creu que pots aportar a l’equip?

Crec que puc ser important en diferents aspectes. Intento ajudar els companys en l’arribada, ofensivament intento fer la meva funció i faig el que se’m diu. Crec que tenim jugadors amb molt de talent i només necessitem unir-nos i posar tot aquest talent en grup. Lluitar els uns pels altres i mirar de guanyar cada partit.

¿Arriba en el millor moment de la seva carrera?

Crec que sí, creixo cada temporada com a jugador i com a persona. Aquests són els meus millors anys de bàsquet per ara, i espero demostrar-ho a la pista.

Espera que l’equip pugui tornar altre cop als play-off de la lliga?

I tant, és una motivació. Primer de tot cal qualificar-nos per a la segona ronda de l’Eurocup, després la Copa del Rei i per descomptat arribar als play-off de la lliga. Aquests són els objectius i treballarem per aconseguir-los. Andorra va jugar de manera increïble la temporada passada, però crec que enguany ho podem fer encara millor i aconseguir més bons resultats.

Fa poc que és al país, però ¿com el veu de moment?

M’agrada molt. És molt petit, així que no he de conduir gaire per la ciutat. Visc una mica allunyat d’Andorra la Vella i m’agrada. El clima és semblant al de casa meva, al del meu país. N’estic gaudint, m’hi sento molt a gust, és perfecte de moment.

Se l’esperava així?

Sí, sabia que era als Pirineus i que estava situat a força altitud. I tothom m’havia dit que era un bon lloc per esquiar. El meu pare havia passat per aquí fa uns deu anys, quan era entrenador d’esquí, i em va dir que era un lloc molt bonic. També sabia que era una zona prop de Barcelona. Gaudiré molt aquí.

Parlem una miqueta de la seva vida personal. Com va néixer la seva relació amb el bàsquet?

Vaig començar a jugar a bàsquet quan tenia 10 anys i també jugava a hoquei sobre gel. Quan vaig arribar a l’escola secundària vaig decidir centrar-me en el bàsquet. Des de llavors he passat per cinc equips professionals. M’agrada entrenar-me i jugar, i una gran part del dia estic pensant en el bàsquet.

¿Quan va començar a jugar pensava arribar on ha arribat?

Era un somni i has de somiar fins al final de la teva carrera: és per això que estàs motivat.

És el seu tercer any a la Liga Endesa. Pensa més enllà de la lliga?

L’ACB és la millor lliga d’Europa, té cinc equips d’Eurolliga, el campió de la Champions League, dos equips d’Eurocup... Cada diumenge hi haurà partits durs i disputats. Això és bo per als aficionats d’Espanya. Penso que és la millor del món i espero guanyar-la enguany.

Ha vingut al pavelló d’Andorra com a equip visitant. Com el va veure?

Quan hi vaig venir estava ple. No és una bogeria com quan jugava a Belgrad, en què els aficionats estaven molt motivats i a vegades sobrepassats. Però es veu la gent gaudir dels partits i ajudant l’equip a guanyar. Espero que hi vingui molta gent i puguem gaudir junts.