Lydia Bouchard i Sonya St-Martin: “'Diva' serà un viatge musical actual i urbà”

Lydia Bouchard i Sonya St-Martin són les directores d’escena de Diva i en aquesta entrevista expliquen com ha sigut la preparació d’aquest espectacle creat exclusivament per a Andorra.

En què consistirà l’espectacle?

Serà un viatge musical actual i urbà, que porta en ell mateix l’ADN poderós de les dives.

Què diferenciarà aquest espectacle dels que ha ofert el Cirque du Soleil a Andorra en anys precedents?

Serà diferent en tot, perquè és una interpretació poderosa de l’imaginari col·lectiu i de l’herència de les dives de la cançó, a través de l’òptica que hi aplica el Cirque du Soleil.

Quines seran les cançons que podrem escoltar, com les heu escollit?

Aniran des d’Edith Piaf fins a Rihanna passant per Janis Joplin. Hem fet una selecció que ens permet crear un viatge musical en el marc del repertori de les dives d’ahir i d’avui.

Com heu preparat Diva? Quant de temps heu necessitat per embastar-lo?

Hi hem treballat durant nou mesos. És un veritable treball d’equip i de sensibilitat, amb una simbiosi de tots els departaments amb la finalitat de respectar l’essència de les obres.

Com heu aconseguit coordinar la música i les acrobàcies?

Les trames musicals han sigut creades específicament en coordinació amb els números acrobàtics. Ritme i respiració, tot ha sigut pensat. És, també, una col·laboració amb els artistes, ballarins, músics i acròbates, que ens han traslladat les seves impressions per oferir un rendiment sense precedents. Percussions i cant en directe donaran el toc orgànic i de caliu humà necessaris per fer vibrar el públic amb la creació.

Tot apunta que un dels punts forts serà el vestuari.

Es tracta d’una concepció original entre fashion i streetwear. Nicolas Vaudelet, el creador del vestuari, ha fet meravelles!

I l’escenografia, com serà?

Surrealista, moderna i rosa. És la manera de fer-nos nostre aquest color, empremta de feminitat en un món modern i urbà.